Com novo percurso, 3ª edição da Gran Fondo chega a João Pessoa em dezembro

29/11/2023 |

16:00 |

36

João Pessoa se prepara para receber a terceira edição do Gran Fondo Brasil, que é uma das provas mais tradicionais do ciclismo mundial. O evento será realizado no dia 10 de dezembro, domingo, e vai contar com mais de 250 ciclistas de todo país, com largada às 6h, no Busto de Tamandaré. Os participantes vão disputar o desafio em dois percursos: 109km (longo) e 84km (curto).

“Estamos realizando a terceira edição da Gran Fondo, uma competição que temos bastante carinho e esse ano com um percurso diferenciado, o que vai proporcionar um olhar diferenciado, além de elevar a responsabilidade e o desafio. É uma corrida que vai acrescentar, ainda mais, no calendário de provas da cidade, que conta com o apoio incondicional do prefeito Cícero Lucena, um amante do esporte”, afirmou o secretário de Esportes de João Pessoa, Kaio Márcio.