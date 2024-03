Hospital Santa Isabel realiza evento na orla nesta sexta-feira e alerta para prevenção da obesidade

O Hospital Municipal Santa Isabel promove, nesta sexta-feira (22), o ‘II Barifit – Encontro de Pacientes Bariátricos do HMSI’. A iniciativa, que será realizada às 7h30 no Busto de Tamandaré, tem como objetivo chamar a atenção da população para a prevenção da obesidade, além de mostrar o trabalho feito na unidade hospitalar no enfrentamento e tratamento da doença.

Participarão do evento profissionais de saúde que integram a equipe multiprofissional do Serviço de Cirurgia Bariátrica do Santa Isabel, pacientes em acompanhamento pré-operatório, que estão em preparação para a realização da cirurgia, e pacientes que já realizaram o procedimento.

Com o Serviço de Cirurgia Bariátrica, implantado no final de 2021, o HMSI é referência no tratamento de pacientes com obesidade grave. Desde a implantação do serviço, que é coordenado pelo cirurgião bariátrico Geraldo Camilo Neto, a unidade já realizou 80 procedimentos, devolvendo saúde e qualidade de vida aos pacientes beneficiados.

Alta complexidade – A cirurgia bariátrica faz parte da assistência de alta complexidade oferecida pelo HMSI, que é administrado pela Prefeitura de João Pessoa, aos usuários da Rede Municipal de Saúde. O procedimento é indicado para pessoas que sofrem com obesidade grave e não tiveram sucesso em controle do peso após medidas clínicas, como dieta, atividade física e medicamentos.

Para indicação da cirurgia é utilizado o Índice de Massa Corpórea (IMC). Pacientes com IMC a partir de 40 ou acima de 35 associado a alguma doença relacionada à obesidade são candidatos aptos. O procedimento só é feito após uma rigorosa avaliação e todo um processo de preparação do paciente.

SPA Cirúrgico – O Hospital Santa Isabel também conta com um SPA Cirúrgico, que beneficia pacientes inscritos no Serviço de Cirurgia Bariátrica e que possuem dificuldade extrema na perda de peso, um dos pré-requisitos necessários para realização da cirurgia bariátrica.

Através da indicação do cirurgião, o SPA possibilita a internação hospitalar em leitos exclusivos e adaptados as condições que os pacientes necessitam para a perda de peso, como acompanhamento diário e contínuo com dietas mais restritivas associadas a atividades físicas, fisioterapias respiratórias e acompanhamento psicológico.

O dia 4 de março é lembrado como o Dia Mundial da Obesidade, doença que atinge mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, segundo pesquisa realizada com a colaboração da Organização Mundial da Saúde (OMS).