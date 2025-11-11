João Azevêdo entrega barragem de R$ 16 milhões e garante segurança hídrica de Pedra Lavrada e região — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo inaugurou, nesta quinta-feira (31), em Pedra Lavrada, Curimataú paraibano, a Barragem José Procópio de Barros (Barragem de Porcos), que recebeu mais de R$ 16,2 milhões em investimentos e vai garantir abastecimento d’água no município e na zona rural da região. Mais cedo, em São Vicente do Seridó, o chefe do Executivo estadual entregou o novo complexo educacional da Escola de Ensino Fundamental Maria Francinete de Souza, com R$ 4,3 milhões em investimentos — entre os ambientes contemplados, estão dez salas de aula, sendo oito no primeiro pavimento e duas no térreo.

Situada na Bacia do Rio Seridó, a Barragem de Porcos tem como principal finalidade abastecer o município de Pedra Lavrada e da Zona Rural da região — o reservatório tem capacidade para 5,6 bilhões de litros.

A barragem, que recebeu investimentos superiores a R$ 16.250.585,49, é constituída de um maciço de concreto compactado com rolo (CCR), com extensão total pelo coroamento de 109,10 m e altura máxima de 24,25 m, com extravasor incorporado no maciço com soleira tipo Creager, com extensão de 50m.

Na solenidade de inauguração, o governador João Azevêdo ressaltou a importância da barragem para Pedra Lavrada e região. “Essa barragem representa uma grande transformação para as pessoas que ali vivem. É, verdadeiramente, uma mudança de vida. Essa obra não é uma conquista do governador ou de secretários; é uma conquista da população. Desde 2019, o nosso Governo já investiu em Pedra Lavrada R$ 48 milhões”, disse, citando outras obras de segurança hídrica, como a Adutora Transparaíba, entre outros investimentos que ultrapassam R$ 1 bilhão.

O vice-governador Lucas Ribeiro também destacou a importância da Barragem de Porcos. “Quanto foi aguardada essa barragem, um sonho antigo que se concretiza porque a gestão do governador João Azevêdo colocou a Paraíba em dia, tendo condições de entregar obra por todo o Estado, que transformam a vida da nossa população”, comentou.

O secretário de Estado da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos (Seirh), responsável pela execução da obra, disse que a Barragem de Porcos foi uma demanda da população no Orçamento Democrático Estadual. “E o governador João Azevêdo com a grande capacidade de ouvir as pessoas, levou o time de Governo para ver de que forma poderia ser levado aquele projeto adiante. Hoje, a população de Pedra Lavrada ganha esse grande presente, que vai transformar vidas e trazer desenvolvimento”, completou Deusdete Queiroga.

O prefeito de Pedra Lavrada, Tota Guedes, foi enfático ao descrever a importância da barragem: “É um sonho antigo de todos nós que hoje se realiza. Várias gestões prometeram essa obra, mas foi a do governador João Azevêdo que entregou. E ele, como um grande gestor que é, tem a exata dimensão do que essa obra significa para nós”, comentou.

Educação — O primeiro compromisso do governador João Azevêdo no Curimataú paraibano foi na área da educação, com a entrega do novo complexo educacional da Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria Francinete de Souza. Inaugurada nos anos 1950, a escola ensinou a gerações no município de São Vicente do Seridó, que há décadas esperavam uma intervenção que resolvesse de vez os graves problemas de infraestrutura que a unidade escolar enfrentava.

Para isso, todo o antigo prédio teve que ser demolido — o novo equipamento recebeu investimentos de R$ 4.375.328,06 e agora conta com 10 salas de aula, duas no térreo e oito no primeiro pavimento, biblioteca, laboratórios de informática, de ciências e de matemática e robótica, sala de professores, de reuniões, banheiro para área de serviços e recreio, entre outros recintos.

Durante a solenidade de inauguração, o governador externou alegria por iniciar uma extensa agenda administrativa na região, com a entrega de mais uma grande obra na educação. “A entrega de uma escola é mais importante do que qualquer outra coisa, pois estamos tratando do futuro dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. E ofertar um ensino com esse padrão, com a construção dessa nova escola, é uma alegria muito grande. Fico muito feliz de voltar a São Vicente para celebrar uma conquista dessa”, afirmou João Azevêdo, destacando o caráter municipalista da gestão e os benefícios no processo de ensino-aprendizagem proporcionados por reformas e construção na Rede Estadual de Ensino.

Para o vice-governador Lucas Ribeiro, a entrega de uma escola com a estrutura da Maria Francinete de Souza representa o compromisso do Governo com a educação dos paraibanos. “Aqui foram investidos mais de R$ 4 milhões, mas dinheiro algum consegue mensurar a importância de a gente investir numa sala de aula melhor, num laboratório melhor e num espaço mais adequado para os nossos estudantes construírem o seu futuro”, comentou.

Já o secretário de Estado da Educação, Wilson Filho, frisou os investimentos que a pasta tem feito no Curimataú paraibano. “Quando o governador João Azevêdo decide construir uma nova escola, não se trata apenas de climatização e de novas salas de aula; é uma transformação verdadeira na vida das pessoas, oferecendo condições de um futuro promissor para nossas crianças e jovens. Por isso que estamos avançando. Quando se trata de climatização, por exemplo, temos ao todo 19 escolas aqui no Curimataú. Desse total, 12 já estão climatizadas — para que o aluno possa focar no que o professor está ensinando —, quatro estão em andamento e outras três por iniciar”, observou.

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino, também destacou a importância que o Governo do Estado tem dado à educação. “Essa escola representa um momento muito importante para a gestão do governador João Azevêdo e do prefeito Erivam de Biu, porque vai oferecer educação de qualidade para os filhos do povo. É através da educação que vamos construir uma Paraíba melhor e mais justa para todos”, disse.

O prefeito de São Vicente do Seridó, Erivam de Biu, agradeceu a parceria entre o município e a gestão do governador João Azevêdo, em áreas como educação e infraestrutura. “Há muito tempo que pais, alunos e funcionários pediam uma reforma nesta escola. O nosso governador João Azevêdo fez melhor: construiu uma escola nova para o nosso povo. Mas as ações do Governo do Estado para a população de São Vicente do Seridó não param por aí: temos outras escolas reformadas, 11 ruas asfaltadas num município que não tinha sequer um metrô de asfalto. Gostaria de agradecer por todas essas parcerias que têm melhorado a vida da nossa população”, comentou.

Lanna de Souza, de 16 anos e estudante do 2° ano do Ensino Médio, conta que os pais dela estudaram na Maria Francinete. Na escola desde a primeira série do Ensino Fundamental, a estudante não esconde a alegria em ver a transformação pela qual a escola passou. “A escola tinha uma situação bem precária: era chão de terra, e agora é calçamento; algumas salas nem ventilador tinham, e hoje todas têm ar-condicionado. Quer dizer, uma situação que não tem comparação com o que era antes”, disse.

Situação também descrita por Hiago Araújo, de 15 anos e estudante do 1° ano do Ensino Médio. “Estudar aqui era muito ruim, a escola cheia de pedras ao redor por conta das reformas improvisadas que foram feitas, sala de professores muito apertada. E agora está muito diferente”, comemorou.

“Antes era só a diretoria para tudo — com essa nova escola a gente ganhou até sala de reuniões. Com certeza é um grande estímulo para todos nós que estudamos na Maria Francinete de Souza”, emendou Heloisa Cordeiro, de 17 anos e estudante do 3° ano do Ensino Médio.

A solenidade de entrega da Escola Maria Francinete de Souza e da Barragem de Porcos foi prestigiada por Nonato Bandeira (Comunicação Institucional) e Ronaldo Guerra (Chefia de Gabinete). Prefeitos, vice-prefeitos e demais lideranças políticas da região também estiveram presentes.