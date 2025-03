Artesãos participam de Feira de Artesanato no Ferreira Costa até o próximo domingo — Governo da Paraíba

Artesãos paraibanos participam, até o próximo domingo (30), da Feira de Artesanato que está sendo realizada no Home Center Ferreira Costa, uma parceria entre o Governo da Paraíba e o empreendimento dentro das comemorações pelo Dia Nacional do Artesão, que transcorreu na última quarta-feira (19). A Feira de Artesanato no Ferreira Costa, que valoriza o artesanato local e divulga a cultura paraibana, funciona em horário comercial, na estrada de Cabedelo.

Primeira-dama do Estado e presidente de Honra do Programa do Artesanato Paraibano (PAP), Ana Maria Lins destacou a importância de mais essa iniciativa na divulgação e comercialização do artesanato. “Semana passada, fizemos um grande evento para comemorar o Dia do Artesão, no Museu do Artesanato Paraibano. E, esta semana, fruto dessa parceria com o Ferreira Costa, a Feira de Artesanato, num local privilegiado, onde circulam centenas de pessoas todos os dias. É mais uma grande oportunidade de geração de renda”, comentou.

A gestora do PAP, Marielza Rodriguez, também destacou a importância da parceria com o Home Center Ferreira Costa. “A iniciativa privada tem abraçado o artesanato paraibano. E tudo isso é o resultado da credibilidade que têm as ações do governador João Azevêdo, da nossa presidente de Honra, Ana Maria Lins, para fortalecer o artesanato paraibano. E essa parceria com o Ferreira Costa, que abriga de forma permanente uma loja do artesanato paraibano, se alinha com a filosofia do Programa do Artesanato Paraibano, que é de união, um projeto transversal no qual os bons se encontram”, observou.

Para a artesã Cristiane Galdino, a parceria entre o Governo do Estado e o Home Center Ferreira Costa valoriza o “fazer único” que é a característica do artesanato. “Essa parceria abre um leque de possibilidades e de investimentos. Quando a gente vê uma loja desse porte abrindo as portas para o artesanato, essa sensibilidade, abrindo espaço para o trabalho manual, a gente vê também uma valorização, uma forma de dar visibilidade à produção humanizada, porque o artesanato tem uma magia que só quem faz percebe, que é o fazer único de cada peça”, acrescentou.

A artesã Gizelda Peixoto falou da satisfação em mais esta parceria com o Ferreira Costa. “Estou participando com uma exposição de miniaturas em madeira, incluindo móveis e carrinhos. Além de divulgarmos o nosso trabalho, também temos a chance de comercializá-lo, o que é extremamente gratificante. Já no primeiro dia, as vendas superaram minhas expectativas. E a satisfação dos meus colegas é evidente”, comemorou.