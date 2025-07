ICV inicia implantação de sistema informatizado na farmácia e transforma modelo de atendimento

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que faz parte da rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, iniciou, de forma gradativa, a implantação do novo sistema informatizado no setor de Farmácia, marcando um avanço importante na modernização e segurança do atendimento farmacêutico. A iniciativa faz parte do processo de dispensação de medicamentos, substituindo o modelo manual por um sistema eletrônico, que tem a proposta de ser mais ágil, seguro e eficiente.

“Estamos vivenciando uma mudança significativa, que vai muito além da informatização. É um novo modelo de cuidado, com foco na segurança do paciente e na eficiência dos processos. A implantação está sendo feita de forma gradual, respeitando a realidade do hospital e promovendo as adaptações necessárias em todas as etapas. Esse é um projeto construído em parceria com os setores, com apoio da direção, e que coloca o paciente no centro de tudo”, disse a coordenadora da Farmácia do ICV, Geane Celestino de Araújo.

Com a introdução da prescrição eletrônica e da validação farmacêutica sistematizada, a equipe passa a atuar com novos fluxos, otimizando o controle de estoque, reduzindo o tempo de atendimento e garantindo maior segurança ao paciente. A funcionalidade do sistema está sendo ativada por etapas, respeitando os ajustes necessários e a adaptação da equipe assistencial.

Um dos principais diferenciais é a atuação do farmacêutico hospitalar na validação das prescrições, analisando cuidadosamente dose, posologia, via de administração, indicações, diluições e possíveis incompatibilidades. “Após a liberação, o auxiliar de farmácia realiza a separação dos medicamentos, que são encaminhados às respectivas unidades”, informou a coordenadora Geane Celestino de Araújo.

Além disso, o novo Painel de Gestão à Vista, instalado com o apoio da direção, permite o acompanhamento em tempo real das prescrições através de alertas sonoros, garantindo celeridade e rastreabilidade em todo o processo. A farmácia também passou por uma reestruturação física, com novos móveis, tablets e melhorias no ambiente de trabalho.

Outra novidade – Os fluxos estratégicos foram estabelecidos em parceria com outros setores da maternidade. Foram distribuídas caixas de emergência para sepse, hemorragia pós-parto (HPP) e kits de violência sexual, todos com acessos rápidos e localizações estratégicas, facilitando a assistência e reduzindo o tempo de resposta em situações críticas.

Outro diferencial do setor é o seu papel formativo. A Farmácia do ICV recebe residentes em Farmácia Clínica e estudantes de graduação da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e de faculdades privadas, em parceria com o Centro de Estudos da maternidade. Os alunos participam ativamente da rotina da farmácia, incluindo visitas multidisciplinares, manipulação de NPT (Nutrição Parenteral), acompanhamento de pacientes críticos nas UTIN, UCIN e UTIM, além de palestras e mini rounds sobre farmacologia hospitalar.