Seleção masculina de vôlei mira ponta da 1ª fase da Liga das Nações

A classificação antecipada às quartas foi assegurada com a vitória por 3 sets a 0 sobre o Japão, na madrugada desta sexta-feira (18), em Chiba. As parciais foram de 25/2, 25/23 e 28/26. O central Flávio, com 14 pontos, e o oposto Alan, com 11, foram os destaques do triunfo, marcado pela eficiência brasileira na rede. Foram 11 pontos de bloqueio contra quatro dos rivais. Flávio, com seis pontos no fundamento, comandou o bom desempenho.

