Argentina garante ​vaga nas semifinais da Copa América Feminina

A primeira classificada às semifinais da Copa América Feminina, disputada no Equador, é a Argentina. Na rodada de segunda-feira (21), las hermanas venceram o eliminado Peru por 1 a 0 no Estádio Banco Guayaquil, em Quito.

Conhecida como Albiceleste, a seleção argentina tem nove pontos em três jogos. Além da classificação, a equipe comandada por Germán Portanova assegurou a liderança do Grupo A, mesmo com uma rodada por disputar.

Com isso, terá pela frente, em uma das semifinais, o segundo colocado do Grupo B – o do Brasil. A Bicolor (apelido do time peruano), dirigida pela brasileira Emily Lima, deixa a Copa América zerada.

Semifinais da Liga de Basquete Feminino começam neste fim de semana

Morre o ex-presidente da CBF José Maria Marin

Apesar de finalizar 25 vezes, contra cinco do adversário, a Argentina chegou à vitória apenas nos instantes finais. Após cruzamento de Carolina Troncoso pela direita, Yamila Rodriguez, atacante do Grêmio, subiu sozinha e cabeceou no canto para, enfim, vencer a goleira Maryory Sánchez, eleita a melhor da partida.

No duelo seguinte, no mesmo estádio, o Chile venceu o Equador por 2 a 1, de virada. As chilenas foram a seis pontos e tomaram o segundo lugar do Grupo A das donas da casa, que seguem com os mesmos quatro pontos do Uruguai, ficando à frente pelo saldo de gols (um a zero). As três seleções brigam pela outra vaga da chave às semifinais.

As anfitriãs saíram na frente aos 24 minutos, com Nayely Bolaños cobrando pênalti cometido por Michelle Olivares. Aos 35, Vaitiare Pardo dividiu fora da área com a goleira equatoriana e a bola ficou com Sonya Keefe, que arriscou da intermediária pela direita e fez um golaço, encobrindo Andrea Morán.

Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 50 minutos, após escanteio batido pela direita, Nayadet López aproveitou a sobra na pequena área e colocou o Chile em vantagem. O Equador pressionou ao longo da etapa final em busca do empate, mas sem sucesso.

TV Brasil transmite Liga de Basquete Feminino

Ginástica rítmica: Brasil leva ouro inédito na Copa do Mundo, em Milão

A última rodada do Grupo A será na quinta-feira (24), com os dois jogos simultâneos, às 21h. A Argentina mede forças com o Equador no Banco Guayaquil, enquanto o Uruguai encara o Chile no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, também em Quito.