AO VIVO Estrela Amadora x Benfica assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (02/02), escalações, palpites Primeira Liga

Primeira Liga de Portugal.

Prévia: Estrela Amadora x Benfica – Escalações, Prognóstico e Onde Assistir

Data: Domingo, 2 de fevereiro de 2025

Horário: 20h30 (Reino Unido) | 17h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio José Gomes, Amadora, Portugal

Competição: Primeira Liga – 20ª Rodada

Análise da Partida

O Estrela Amadora recebe o Benfica neste domingo, em duelo válido pela 20ª rodada da Primeira Liga. O time da casa luta para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto os visitantes querem evitar a terceira derrota consecutiva fora de casa, algo que não acontece há 15 anos.

O Estrela ocupa a 16ª posição com 17 pontos, apenas dois acima do SC Farense, que está na zona de rebaixamento. A equipe não vence desde dezembro e vem de uma sequência negativa, incluindo uma derrota por 4 a 2 contra o Estoril e um revés por 1 a 0 diante do Braga.

Já o Benfica, segundo colocado com 41 pontos, busca se recuperar após uma derrota por 3 a 1 para o Casa Pia. O time de Lisboa precisa vencer para seguir na perseguição ao líder Sporting, que tem seis pontos de vantagem.

Os Encarnados venceram os últimos encontros entre as equipes, incluindo um 7 a 0 na Taça de Portugal nesta temporada. Além disso, possuem o segundo melhor ataque da liga, com 43 gols em 19 jogos.

Desempenho Recente

Estrela Amadora – Últimos 6 jogos na Primeira Liga:

❌ Derrota 4-2 vs. Estoril

⚖️ Empate 1-1 vs. Boavista

❌ Derrota 1-0 vs. Braga

✅ Vitória 2-1 vs. Arouca

⚖️ Empate 2-2 vs. Nacional

❌ Derrota 3-1 vs. Porto

Benfica – Últimos 6 jogos na Primeira Liga:

✅ Vitória 2-0 vs. Estoril

✅ Vitória 3-0 vs. Boavista

❌ Derrota 1-2 vs. Braga

❌ Derrota 1-3 vs. Casa Pia

✅ Vitória 4-1 vs. Gil Vicente

✅ Vitória 2-0 vs. Portimonense

Notícias das Equipes

O Estrela perdeu algumas peças no mercado de janeiro. O goleiro Bruno Brigido foi para o Académico de Viseu, dando espaço para Marko Gudzulic. Danilo Veiga e Tiago Gabriel também saíram, o que pode forçar mudanças na defesa, com Ferro e Diogo Travassos ganhando espaço.

No Benfica, Vangelis Pavlidis deve liderar o ataque, após marcar contra a Juventus na Liga dos Campeões. Álvaro Carreras retorna após suspensão, enquanto Tiago Gouveia (joelho) e Renato Sanches (muscular) estão fora.

Prováveis Escalações

Estrela Amadora:

Gudzulic; Drame, Ferro, Lima; Varela, Keliano, Moreira, Veiga; Ruiz, Pinho, Santana

Benfica:

Trubin; Otamendi, Araujo, Silva, Carreras; Aursnes, Florentino; Schjelderup, Kokcu, Di María; Pavlidis

Prognóstico e Palpite

O Estrela Amadora tem mostrado força em casa, mas perdeu os últimos dois jogos como mandante. O Benfica, apesar dos tropeços recentes, ainda possui um elenco superior e um histórico positivo contra o adversário.

🔹 Palpite: Vitória do Benfica por 2 a 0

Onde Assistir

A transmissão da partida no Brasil será feita pelo Star+ e ESPN.