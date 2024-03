Energisa abre 73 vagas de jovem aprendiz; veja como se inscrever

A Energisa Paraíba está com inscrições abertas em 73 vagas, na área administrativa, para jovem aprendiz com atuação em João Pessoa. Os interessados podem se inscrever pela internet, em https://grupoenergisa.gupy.io/, até o dia 10 de abril.

O programa de jovem aprendiz oferece curso de técnico no (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) SENAI de graça, salário e benefícios. A duração do contrato é de dois anos.

Para participar da seleção, os interessados devem atender os seguintes requisitos:

Ter entre 18 e 22 anos;

Ensino médio completo;

Disponibilidade de segunda a sexta-feira no horário comercial;

Para o sexo masculino, comprovante de reservista.

Ao acessar a página de inscrição, o candidato às vagas de jovem aprendiz deve selecionar o estado, escolhe a opção “Programa de Aprendizagem” e preencher as informações solicitadas.

É importante que o candidato acesse com frequência o e-mail informado para acompanhar as etapas do processo seletivo.

