entenda o que pode mudar caso o Atlético-PB recupere os 13 pontos

A 1ª fase do Campeonato Paraibano Unipê 2024 pode ganhar novos capítulos. Acontece que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou um pedido do Atlético-PB e concedeu um efeito suspensivo à homologação dos rebaixados do estadual até que todos os recursos do Trovão Azul sejam julgados.

O pedido foi feito pelo time sertanejo por conta da punição dada pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba (TJDF-PB), que tirou 13 pontos do Trovão Azul, devido à escalação irregular do zagueiro Pedro Bahia em três jogos do estadual. Com isso, a equipe encerrou sua participação no Paraibano com uma pontoação de dois pontos negativos.

Caso o Trovão Azul recupere os pontos perdidos, algumas coisas mudarão no fluxo do Paraibano 2024. Agora, o Jornal da Paraíba explica como ficará a situação da tabela de classificação do estadual, caso a reversão aconteça.

Mudanças no Z-2, caso o Atlético-PB recupere os pontos

A primeira metade da tabela não sofrerá qualquer tipo de alteração caso o Atlético-PB tenha seus pontos devolvidos. No entanto, a parte de baixo terá mudanças bem significativas. A começar pela mudança na lanterna da competição, que passaria para as mãos do São Paulo Crystal.

Mas a mudança mais forte seria a troca de um dos rebaixados. O Trovão Azul escaparia de voltar para a 2ª divisão, de onde subiu como campeão no ano passado. Por coincidência, o novo rebaixado seria justamente o atual vice-campeão da Segundona, o Pombal.

O técnico do Pombal, Adriano de Souza, admitiu que a preocupação por um possível rebaixamento existe, mas que seria uma decisão injusta.

“A preocupação de ser rebaixado existe. Mas, seria muito injusto para uma equipe que jogou como jogou, ser rebaixada. Ainda mais quando sabemos que o Atlético-PB tirou vantagem de usar um atleta irregular. Deixamos de contratar muitos atletas por não poder jogar ou por questões de inscrições”, disse Adriano de Souza.

Como ficaria a tabela do Paraibano

Além da saída da zona de rebaixamento, o Atlético-PB ainda ganharia três posições fora do Z-2, chegando ao 6º lugar. Com isso, Campinense e Nacional de Patos cairiam uma posição cada, com o Canário passando a ser a última equipe fora do Z-2.

Treze…………………………………. 21 pontos Serra Branca……………………… 17 pontos Botafogo-PB……………………… 17 pontos Sousa………………………………… 14 pontos CSP……………………………………. 13 pontos Atlético-PB………………………… 11 pontos Campinense………………………. 11 pontos Nacional de Patos……………… 10 pontos Pombal……………………………….. 10 pontos São Paulo Crystal………………… 4 pontos

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba