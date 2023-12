Nos dias que antecedem a virada para o ano de 2024, alguns estabelecimentos e serviços em João Pessoa funcionarão em horários especiais. Nesta sexta-feira (29), as agências bancárias da Paraíba não abrirão para atendimento ao público. No sábado (30), o comércio deve funcionar normalmente. No domingo (31), último dia do ano, muitas lojas de shoppings, por exemplo, vão reduzir o horário de expediente. Na segunda-feira (1º), feriado nacional, somente serviços essenciais e alguns estabelecimentos de alimentação vão funcionar. LEIA AINDA: Veja o que abre e o que fecha em João Pessoa

Os shoppings da capital paraibana funcionam com uma programação diferente, que varia de acordo com o serviço oferecido. Confira os horários de funcionamento:

Mangabeira e Manaíra Shopping

Em 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, os shoppings Manaíra e Mangabeira estarão abertos das 12h às 22h para lazer e alimentação, e das 11h30 às 19h para as lojas. Já no dia 1º de janeiro, primeiro dia de 2024, os shoppings operarão exclusivamente para lazer e alimentação, das 12h às 22h.

Neste domingo (31), o Shopping Tambiá estará aberto das 12h às 18h. O cinema estará funcionando de acordo com as sessões disponíveis. Já na segunda (1°), todo o shopping estará fechado.

Liv Mall

Durante o dia 31, as lojas e quiosques do Liv Mall estarão funcionando das 9h até às 21h, já a praça de alimentação estará aberta das 10h às 21h, a Estação Turma da Mônica funcionará das 11h às 21h e o espaço Gourmet estará disponível a partir das 12h.

Nesta segunda-feira (1°), o Liv Mall estará fechado.

Shopping Sebrae

No domingo (31), a praça de alimentação do Shopping Sebrae estará aberta das 11h às 18h e as lojas vão funcionar das 12h às 18h. Já na segunda (1°), o Shopping Sebrae estará fechado. Mag Shopping

Neste dia 31, Véspera de Ano Novo, as lojas do Mag Shopping estarão funcionando das 9h às 19h, a praça de alimentação estará aberta das 10h às 19h, a alameda de serviços estará aberta, assim como a Turma do jardim, que estará disponível das 13 às 19h. O cinema estará fechado neste dia.

Já na segunda (1°), as lojas, junto com a turma do jardim e a alameda de serviços estarão fechadas. Mas, a praça de alimentação estará funcionando das 11h30 às 22h e o cinema estará aberto das 13h às 22h. Shopping Sul

No dia 31, o Shopping Sul funcionará das 10h até as 18h. Já no dia 1º de janeiro, o shopping estará fechado.

Pirâmide Shopping

Neste domingo (31), o Pirâmide Shopping estará aberto das 10h às 18h. Na segunda (1°), o Shopping estará fechado.

Bancos O último dia útil do ano para atendimento presencial ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes, será nesta quinta-feira (28). Na sexta-feira (29), não há expediente bancário e as instituições financeiras não abrem para atendimento presencial ao público. Os bancos continuam sem funcionar no dia 1º de janeiro, por ser feriado nacional. Eles voltam ao funcionamento normal no dia 2 de janeiro, terça-feira. Justiça A Justiça Federal da Paraíba (JFPB) está funcionando em regime de plantão desde o dia 20 de dezembro e vai continuar assim até o dia 6 de janeiro, isso significa que durante o período de Réveillon a JFPB realizará apenas a análise e atendimento de processos e ações que exijam urgência. Comércio Segundo o Sindicato dos Comerciários de João Pessoa, o comércio na cidade não pode funcionar no primeiro dia do novo ano. No entanto, nos dias 30 e 31 os estabelecimentos comerciais estão liberados para funcionar normalmente.

No caso específico do dia 31, como é um domingo, as lojas que abrirem devem pagar 60 reais e também vale transporte e disponibilizar uma folga para cada trabalhador escalado, conforme estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho.

VLTs Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU – João Pessoa), os Veículos Leves Sobre Trilhos (VLTs) funcionam normalmente no sábado (30), das 4h52 às 13h06. Já no domingo (31), não vai haver operação, assim como no primeiro dia do novo ano. O funcionamento volta ao normal na terça-feira (2), das 4h52 às 19h51. Repartições públicas

Durante este domingo (31) e segunda (1°), as repartições públicas não terão expediente. Os serviços essenciais como limpeza urbana, agentes de mobilidade urbana, urgência, Emergência nos hospitais e SAMU estarão funcionando.

Bica

Segundo a assessoria de imprensa do Parque Arruda Câmara (Bica), o local vai funcionar normalmente no dia 30, das 8h às 17h, com bilheteria até às 16h. Já no dia 31, o parque vai abrir somente até às 14h, com entrada até uma hora antes. No primeiro dia do novo ano, o local não funciona.