Articulação provoca racha na base de João Azevêdo no Cariri

Uma articulação do deputado Doutor Romualdo, do MDB, modificou o xadrez político de uma das principais cidades do Cariri do Estado – Sumé. Hoje o vice-prefeito da cidade, Manoelzinho Lourenço, assinou a ficha de filiação emedebista.

Ele é pré-candidato a prefeito e deverá ir para a disputa com o ex-prefeito Neto Duarte, que filiou-se ao PSB do governador João Azevêdo.

A filiação de Manoelzinho ocorreu ao lado do senador Veneziano Vital.

O movimento provoca um racha dentro da base do Governo, que há anos mantinha o controle político no município sem maiores ameaças.

Sumé possui mais de 17 mil habitantes. A ida de Manoelzinho para o MDB deve movimentar a campanha eleitoral da cidade este ano. A disputa será de ‘titãs’.