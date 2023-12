o que abre e o que fecha em Campina Grande

Alguns estabelecimentos em Campina Grande funcionarão em horários especiais nos dias que antecedem a virada para o ano de 2024. Nesta sexta-feira (29), as agências bancárias da Paraíba não abrirão para atendimento ao público. No sábado (30), o comércio deve funcionar normalmente. No domingo (31), último dia do ano, muitas lojas de shoppings, por exemplo, vão reduzir o horário de expediente. Na segunda-feira (1º), feriado nacional, somente serviços essenciais e alguns estabelecimentos de alimentação vão funcionar.

Shoppings

Partage Shopping

Durante este dia 31, as lojas, quiosques e a praça de alimentação do Partage Shopping estarão funcionando das 10h às 18h, as áreas de lazer estarão funcionando das 11h às 18h e o cinema estará aberto de acordo com as sessões. Já no dia 1°, o Shopping estará fechado.

Shopping Luíza Motta

Neste domingo (31), véspera de Ano Novo, o Shopping Luiza Motta estará funcionando normalmente, das 11h às 18h. Já na segunda (1°), o shopping estará fechado.

Design Mall

Neste dia 31, véspera de Ano Novo, o Design Mall estará funcionando das 12h às 18h. E, na segunda (1°) o Shopping estará fechado.

Cirne Center

Neste domingo (31) e segunda (1°) o Cirne Center estará fechado.

Bancos

O último dia útil do ano para atendimento presencial ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes, será nesta quinta-feira (28). Na sexta-feira (29), não há expediente bancário e as instituições financeiras não abrem para atendimento presencial ao público.

Os bancos continuam sem funcionar no dia 1º de janeiro, por ser feriado nacional. Eles voltam ao funcionamento normal no dia 2 de janeiro, terça-feira.

Comércio

De acordo com informações do Sindicato do Comércio Varejista de Campina Grande, os estabelecimentos comerciais não vão abrir no dia 1º de Janeiro, que é feriado. Já nos dias 30 e 31, fica a critério do comerciário abrir ou não, mas estão liberados para funcionar.

Repartições públicas

Durante este domingo (31) e segunda (1°), as repartições públicas não terão expediente. Os serviços essenciais como limpeza urbana, agentes de mobilidade urbana, urgência, Emergência nos hospitais e SAMU estarão funcionando.

Justiça

A Justiça Federal da Paraíba (JFPB) está funcionando em regime de plantão desde o dia 20 de dezembro e vai continuar assim até o dia 6 de janeiro, isso significa que durante o período de Réveillon a JFPB realizará apenas a análise e atendimento de processos e ações que exijam urgência.

Correios

As agências dos Correios estarão fechadas nos dias 31 e 1º de janeiro. O atendimento nas agências será retomado na terça-feira (2). A Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível de forma automatizada, por meio do Chat ou do Fale Conosco; ou pelos telefones 0800-725-7282, 0800-725-0100 e 3003-0100.

Parque da Criança

De acordo com a organização do Parque da Criança, entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro o funcionamento segue normalmente.