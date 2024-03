Roberta Miranda fica de fora do São João em Campina Grande e cobra explicações ao prefeito

A cantora Roberta Miranda divulgou um vídeo nas redes sociais falando sobre a ausência dela entre as atrações do São João 2024, em Campina Grande. As atrações do evento foram divulgadas na sexta-feira (22). No vídeo, ela disse que o prefeito Bruno Cunha Lima já tinha confirmado informalmente a participação dela no evento, mas que tenta procurá-lo desde o começo do ano, sem retorno.

Ela disse também que, contando com a participação em mais uma edição do evento, deixou de assinar vários contratos pensando que estaria entre as atrações do Maior São João do Mundo.

“Eu fui em grandes programas de TV divulgar que estaria no São João de Campina Grande, porque o prefeito Bruno já tinha falado na imprensa que eu estaria esse ano também, e eu contando com essa data deixei também de vender essa data, porque o artista tem a sua programação”, disse.

Além disso, Roberta Miranda afirmou que vem mandando mensagens e fazendo ligações corriqueiramente para Bruno Cunha Lima. Na versão da artista, ela tentou contato “mais de 15 vezes” com o prefeito de Campina Grande, inclusive na data de divulgação das atrações do São João, na sexta-feira. A cantora revelou prints de conversas em um aplicativo de mensagens com o prefeito.

“Não adianta o prefeito falar pra mim ‘ah, nós nos falamos por WhatsApp e você vem na rede social’, não. Eu tentei mais de 15 vezes (contato com o prefeito) e vou colocar quantas vezes eu tentei. Tentei até ontem (sexta), na madrugada, falar com vossa excelência, para ver o que estava acontecendo, porque eu não entendi”, ressaltou.

A cantora contou também que apesar de não ter firmado nenhum contrato com a Prefeitura de Campina Grande, a palavra dele seria o suficiente para confirmar a participação da artista no São João em 2024.

“A palavra de um homem é o fio do bigode, não precisa de assinatura em contrato. A minha palavra como paraibana é a mesma coisa. É por isso que eu estou aqui, por causa do meu fã, pra acalentar o coração do meu fã, e dizer que a minha palavra que eu dei nas TVs, nos programas, que estaria no São João, infelizmente independe de mim. Não fui eu quem falhei com a palavra”, afirmou.

Prints mostram conversa da cantora com o prefeito

Em capturas de imagens feitas por Roberta Miranda e divulgadas junto com o pronunciamento da artista, ela mostrou conversas particulares com o prefeito Bruno Cunha Lima.

Pelas imagens divulgadas, é possível ver que o prefeito teria enviado mensagens para Roberta, no dia 25 de janeiro, com links de notícias sobre artistas no São João de Campina Grande. Uma dessas mensagens foi acompanhada de um áudio. O teor do áudio não foi revelado.

Ainda no que diz respeito ao que foi divulgado, é possível notar que desde o mês de fevereiro, Roberta Miranda manda mensagens e tenta ligar para um número que ela afirma ser do prefeito Bruno Cunha Lima. Somente uma de três ligações entre o dia 22 de fevereiro e a última sexta-feira (22).

Prefeito confirmou participação de Roberta Miranda em janeiro

No dia 25 de janeiro, em entrevista para uma rádio local, o prefeito Bruno Cunha Lima antecipou alguns artistas que participariam do São João em Campina Grande, entre eles, a própria Roberta Miranda.

Naquela oportunidade, o prefeito confirmou a participação de Alcymar Monteiro, Flávio José, Santanna, Amazan, Ton Oliveira, Gusttavo Lima e Roberta Miranda. A cantora é a única que não apareceu entre as atrações oficializadas em evento de divulgação na sexta-feira (22).

A Prefeitura de Campina Grande, em nota, afirmou que “notadamente no período junino, sempre há adaptações, ajustes e anúncios-surpresa na grade de atrações” e que ainda “não há posição definitiva” sobre Roberta Miranda.

O órgão ainda garantiu que “todo esforço está sendo feito, segundo garante a Arte Produções à Prefeitura, no sentido de garanti-la mais uma vez no palco do Maior São João do Mundo”.