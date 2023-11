Prefeitura promove mais um curso de qualificação para os profissionais que prestam serviços no Turismo

22/11/2023 |

A Prefeitura de João Pessoa, por meio das Secretarias de Turismo (Setur-JP) e de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), está dando início, nesta quinta-feira (23), a mais um curso de qualificação para os profissionais que atuam no Turismo.

O curso de “Oratória e Comunicação” está sendo destinado, desta vez, para guias de turismo e bugueiros e as inscrições podem ser feitas no https://www.sympla.com.br/curso-de-oratoria__2254731 de forma gratuita. As aulas vão acontecer no Centro Integrado da Justiça Social (Cijus), localizado na avenida Dom Pedro I, em Tambiá, das 08h às 12h.

De acordo com o secretário de Turismo, Daniel Rodrigues, a Prefeitura está comprometida em elevar o profissionalismo do Turismo na cidade, promovendo cursos com o propósito de qualificar ainda mais os serviços prestados pelos guias de Turismo, agências de receptivos e entre outros. “É uma oportunidade imperdível para aprimorar as habilidades desses profissionais”, afirmou.