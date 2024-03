Pesquisa do Procon-JP em supermercados encontra diferença de até R$ 30,00 no preço do ovo de Páscoa

Um dos itens mais procurados para presentear na Semana Santa, o ovo de Páscoa está mostrando uma diferença de até R$ 30,00, como é o caso do Ferrero Rocher 225g, que está oscilando entre R$ 89,99 (Bemais – Bancários) e R$ 119,99 (Menor Preço – Bairro dos Estados), variação de 33,34%. A pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor para preços de chocolates foi realizada em 14 supermercados da Capital. Clique aqui e confira a tabela de preços.

O Procon-JP encontrou a maior variação, 59,92%, no pacote de Bis Lacta 100g, com preços entre R$ 4,99 (SuperFácil Atacado – Água Fria) e R$ 7,98 (Mateus – Altiplano), diferença de R$ 2,99. A pesquisa foi realizada no dia 18 de março e traz preços de 64 itens.

Outras variações significativas nos preços dos produtos foram encontradas na caixa do chocolate Nestlé 251g, 45,36%, com preços entre R$ 11,00 (Extra – Bancários) e R$ 15,99 (O Cestão – Geisel), diferença de R$ 4,99; e no pacote de um quilo) do bombom Sonho de Valsa Lacta, 42,83%, com preços entre R$ 39,90 (Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa) e R$ 56,99 (Assis – Mangabeira VIII/Cidade Verde), diferença de R$ 17,09.

Mais diferenças – O Procon-JP registra, ainda, duas diferenças de R$ 23,00: no ovo de Páscoa Favoritos Lacta 560g, com preços entre R$ 78,99 (SuperFácil Atacadista – Água Fria) e R$ 101,99 (Manaíra – Manaíra), variação de 29,12%; e no Laka/Diamante Negro (meio a meio) Lacta 500g, com preços entre R$ 78,99 (SuperFácil Atacadista – Água Fria) e R$ 101,99 (Manaíra – Manaíra), variação de 29,12%.

Os supermercados – O levantamento de preços foi realizado nos seguintes estabelecimentos: Varejão e Varejão do Preço (Varjão); Menor Preço (Bairro dos Estados); Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Manaíra (Manaíra); Bemais e Carrefour (Bancários); Assis (Mangabeira VIII/Cidade Verde); O Cestão e Super Box Brasil (Geisel); Mateus (Altiplano); Latorre (Torre); SuperFácil Atacado (Água Fria); Cacau Show (Shopping Tambiá).

Acesse a pesquisa completa nos sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br