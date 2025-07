Reunião discute fortalecimento da caprinovinocultura em São José do Seridó

Na manhã desta terça-feira (15), representantes do SENAR, EMATER-RN (Escritório de São José do Seridó), SEMAPE (Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos), além de pequenos produtores rurais e agricultores familiares, participaram de uma reunião estratégica na sede da Secretaria Municipal de Agricultura de São José do Seridó. Também esteve presente o presidente da Associação de Criadores de Cruzeta-RN. A pauta do encontro girou em torno do fortalecimento da caprinovinocultura — criação de caprinos e ovinos — como alternativa econômica viável para a região. A reunião foi conduzida pelo secretário municipal de Agricultura, José Ivon Dantas (conhecido como Duduca), com participação de Edmilson Martins (chefe local da EMATER), Joel Dantas, Paulo Góes (do Departamento de Articulação) e o médico veterinário João Paulo. Durante a reunião, Edmilson Martins destacou a importância da caprinovinocultura para a economia local. Segundo ele, essa atividade representa uma importante fonte de renda para pequenos produtores do Seridó. Martins elogiou a iniciativa da SEMAPE em promover o debate e ressaltou que o Governo Federal já estuda a inclusão de produtos derivados de ovinos e caprinos nos programas de compra direta, o que pode abrir novas oportunidades de mercado para os produtores locais. Já o secretário José Ivon Dantas afirmou que a iniciativa representa um avanço para o setor agropecuário do município. “Este projeto vem para somar, trazendo benefícios reais para a região e valorizando o trabalho dos nossos agricultores e criadores”, afirmou.

