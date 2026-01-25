FINAL DO CAMPEONATO DE BASES SUPEROU EXPECTAVAS DA SEJEL

Encerrado nesta sexta-feira (29), no Ginásio de Esportes Pedro Laurentino de Medeiros, o Campeonato de Bases foi eletrizante. O evento, organizado pela Secretaria Municipal da Juventude, do Esporte e do Lazer (SEJEL) foi formado por equipes do Sub-8, Sub-13 e Sub-16 do projeto Bola da Vez e Escolinha Dois Amigos.





“O Campeonato foi sucesso total. A final foi de festa para nossos atletas-mirins. Nossas crianças mostraram raça e felicidade em participar deste grandioso evento”, frisou o secretário titular da SEJEL, Pedro Henrique, mostrando que o evento esportivo foi preparado com todo carinho.





Ainda de acordo com o secretário Pedro Henrique, a parceria entre o projeto Bola da Vez e Escolinha Dois Amigos foi de fundamental importância para a realização do Campeonato de Bases.





CAMPEÃO





A equipe do Sub-13, formada por atletas da zona rural, foi a grande campeã do evento esportivo.





“Agradecemos o total apoio da Gestão Municipal, através do prefeito Jackson Dantas e do vice-prefeito Ricardo Medeiros, e de todos que nos ajudaram a realizar esse grandioso Campeonato” concluiu Pedro Henrique.