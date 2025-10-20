Emlur realiza mutirão de limpeza e instala novas papeleiras na celebração dos 41 anos do Valentina



18/10/2025 |

12:00 |

54

Neste sábado (18), as equipes operacionais da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) estiveram no Valentina de Figueiredo realizando uma série de serviços de manutenção e zeladoria para deixar o bairro mais limpo e padronizado. As ações coincidem com as comemorações pelos 41 anos do bairro, um dos mais populosos da Capital.

A operação contou com 12 equipes e cerca de 200 agentes de limpeza, que durante toda a manhã executaram serviços como capinação de meio-fio, roçagem mecanizada, limpeza e pintura de praças, pintura mecanizada de meio-fio e varrição de vias e logradouros. Além disso, as equipes de coleta atuaram na remoção manual e mecanizada de entulhos e no recolhimento de podas de árvores, garantindo que os espaços públicos ficassem limpos e bem cuidados.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, destacou o compromisso da gestão municipal com a limpeza urbana e o bem-estar da população. “A gestão do prefeito Cícero Lucena e do vice-prefeito Leo Bezerra tem um olhar atento e cuidadoso para a cidade. As ações de limpeza e zeladoria não apenas melhoram a paisagem urbana, mas também refletem o respeito com que tratamos os espaços públicos e os moradores. Nosso objetivo é garantir uma João Pessoa cada vez mais limpa, bonita e acolhedora para todos”, ressaltou.

Novas papeleiras – Uma das novidades da ação foi a instalação de 20 novas papeleiras em pontos estratégicos, como praças, mercado público e Terminal de Integração de Passageiros. A iniciativa busca incentivar o descarte correto do lixo e evitar que resíduos sejam jogados nas ruas, contribuindo para um ambiente mais limpo e sustentável.

A Emlur reforça que o trabalho de limpeza urbana é contínuo e que a colaboração da população, com o descarte correto do lixo, é essencial para manter a cidade organizada e agradável para todos.