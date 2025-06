Tecnologia de leitura de placas da Segurança Pública identifica transporte clandestino e permite autuações pelo DER — Governo da Paraíba

A tecnologia a serviço da segurança e da mobilidade viária durante os festejos juninos resultou na identificação e autuação de três veículos que realizavam transporte clandestino de passageiros no Distrito de Galante, em Campina Grande. As irregularidades foram detectadas pelo sistema de câmeras com Leitura Automática de Placas (LPR – License Plate Recognition), operadas pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da 2ª Região Integrada de Segurança Pública, com sede em Campina Grande.

Durante os trabalhos de videomonitoramento, o sistema LPR emitiu alertas automáticos ao identificar veículos sem autorização para transporte de passageiros, utilizando os acessos de entrada e saída do distrito. As placas foram automaticamente cruzadas com bases de dados integradas, o que permitiu a identificação de infrações administrativas e ausência de licenciamento para transporte intermunicipal.

Com base nos dados gerados pelas câmeras do CICC, servidores do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PB) que estavam no centro deslocaram equipes até os pontos indicados. Os agentes confirmaram as irregularidades e procederam com as autuações previstas na legislação de transporte.

Segundo a diretora do CICC 2ª Reisp, coronel BM Jousilene Sales, o uso da tecnologia tem sido fundamental para ações integradas. “A leitura automática de placas tem um papel importante tanto para a segurança pública quanto para a regulação do trânsito. A partir do CICC, conseguimos identificar veículos que operam de forma irregular e acionar os órgãos competentes com rapidez, garantindo mais segurança aos usuários e organização ao fluxo rodoviário nas festas. A atuação continuará sendo intensificada nos próximos dias, com monitoramento constante das rotas de acesso a Galante, Parque do Povo e demais polos festivos, visando coibir irregularidades e garantir segurança à população”, garantiu.

Tecnologia avançada – O sistema LPR é uma das ferramentas utilizadas pelo CICC , que também opera com câmeras de reconhecimento facial, videomonitoramento em tempo real, análise de dados e atuação conjunta com diversas instituições, como Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros Militar, DER, Guarda Civil, PF e PRF.