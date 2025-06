veja os números da passagem do treinador pelo Galo em 2025

O Treze demitiu o técnico Marcelo Vilar no início da tarde desta segunda-feira (9). O treinador encerra a nova passagem pelo Alvinegro com um aproveitamento de apenas 25% e uma crise em fim em meio ao ano do centenário. O Jornal da Paraíba apresenta os números do fim melancólico do comandante cearense no Galo.

Marcelo Vilar deixa o Treze com apenas 25% de aproveitamento. (Foto: Daniel Vieira/Treze)

Marcelo Vilar foi anunciado pelo Treze no dia 12 de maio, substituindo Felipe Surian, que deixou o club rumo ao Capital-DF. Na estreia, o Galo venceu o Ferroviário por 1 a 0 no Amigão. Esta foi a única vitória da equipe sob o comando do treinador.

Depois disso, o Treze acabou derrotado para o Santa Cruz-RN por 1 a 0, em Goianinha, e duas vezes para o Central, uma por 3 a 0, em Campina Grande, e a mais recente nesse domingo (8), por 1 a 0, em Caruaru.

Sem clima no clube, que vive um momento de crise pesada, com a saída do presidente Artur Bolinha encaminhada, além do baixo rendimento no Grupo 3, com o Treze fora da zona de classificação para a próxima fase.

Treze demite Marcelo Vilar: veja os números do treinador pelo Galo em 2025:

4 jogos

1 vitória

3 derrotas

25% de aproveitamento

