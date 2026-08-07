Show gratuito de Vanessa da Mata com Orquestra Sinfônica acontece nesta quarta-feira

O show gratuito de Vanessa da Mata em conjunto com a Orquestra Sinfônica da Paraíba acontece nesta quarta-feira (5), no Espaço Cultural José Lins do Rego. A apresentação é uma das atrações principais do aniversário de João Pessoa.

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O evento foi confirmado pela Secretaria de Cultura da Paraíba (Secult-PB) e marca uma tradição anual em celebração ao aniversário da capital paraibana. Em anos anteriores, a festa contou com a participação de artistas como Zé Ramalho, Chico César, Paralamas do Sucesso e Lucy Alves.

Segundo a Secult-PB, durante a noite, a Orquestra estará sob regência do maestro Gustavo de Paco Gea.

O show terá entrada gratuita e acontecerá na Praça do Povo do Espaço Cultural José Lins do Rego, às 20h do dia 5 de agosto.