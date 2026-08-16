Leo Bezerra anuncia obra na barreira do Cabo Branco, liberação do trânsito no Altiplano e assistência às famílias do Engenho Velho

A Prefeitura de João Pessoa segue com ações de enfrentamento aos danos provocados pelas chuvas na Capital. Nesta sexta-feira (8), durante inspeção em áreas impactadas, o prefeito Leo Bezerra informou que, na próxima semana, será assinada a licitação para a obra de contenção da barreira do Cabo Branco. O gestor também anunciou que o trecho que liga os bairros dos Bancários e Altiplano será liberado para a circulação de veículos.

Leo Bezerra ainda visitou famílias da comunidade Engenho Velho para encaminhar benefícios por meio dos programas ‘Cuidar do Lar’ e ‘Compra Assistida’, reforçando a assistência prestada pela gestão municipal às pessoas afetadas pelas precipitações desde o início do mês de maio, numa agenda que contou com a participação da Defesa Civil e das Secretarias de Infraestrutura (Seinfra) e de Habitação (Semhab).

“Essas áreas estão sendo atendidas e assistidas, numa força-tarefa de várias secretarias. Reforço a mensagem de que todas as nossas equipes permanecem em alerta nas ruas de João Pessoa, em contato com a população, realizando os levantamentos necessários, tanto para a ‘Compra Assistida’ quanto para os cuidados oferecidos através dos programas que disponibilizamos ao Governo Federal. Finalizaremos o levantamento para encaminhar ao Governo Federal um relatório completo”, explicou Leo Bezerra.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, serão investidos R$ 20 milhões para o projeto que compreende toda a barreira, contenção e preservação da encosta, desde a margem até o restaurante Gulliver Mar. “A Seinfra encomendou o projeto executivo, que já foi recebido. Na próxima semana, será aberto o processo licitatório para o início das obras. A intervenção visa, em particular, proteger a via de acesso à Rua da Mata”, destacou o secretário Rubens Falcão.

Trânsito liberado – Em relação a via que liga Altiplano aos Bancários, que há 20 dias teve um trecho interditado devido a um deslizamento de terra na margem da pista, a drenagem foi concluída e a Seinfra avança para fazer a recomposição do pavimento, com previsão de liberação do trânsito até a próxima sexta-feira (15). Leo Bezerra ainda inspecionou uma manutenção na região das Três Lagoas, onde a Prefeitura de João Pessoa realiza obras para desobstruir a tubulação que faz a drenagem das águas pluviais nas lagoas.

Famílias na Zona Sul – No Engenho Velho, onde as chuvas impactaram casas e provocaram alagamentos, o prefeito conversou com famílias e avançou para identificar as pessoas que serão beneficiadas por meio do programa ‘Cuidar do Lar’, com recursos próprios, onde a gestão reforma os imóveis de famílias em situação de vulnerabilidade. Outra solução encontrada é que o prefeito vai encaminhar para o Governo Federal o projeto de ‘Compra Assistida’, onde a Prefeitura adquire o imóvel escolhido pela família que vive em área de risco.

Essa solução acontece em João Pessoa no Complexo Beira Rio e Bairro São José, com mais de 250 pessoas beneficiadas. No Engenho Velho, a Defesa Civil está levantando a situação dos imóveis que não terão mais condições de reforma e precisarão ser demolidos para entrar no perfil do programa.

“Muitas residências, direta ou indiretamente, foram afetadas pelas águas do Rio Gramame. Aquelas que demonstrarem possibilidade de recuperação serão consideradas para inclusão no programa ‘Cuidar do Lar’. As demais, que apresentarem condições de habitabilidade comprometidas, serão demolidas, e as famílias serão assistidas, possivelmente com auxílio na aquisição de moradia”, destacou Kelson Chaves, coordenador da Defesa Civil.

Trabalho integrado – A força-tarefa montada pela Prefeitura para atender as famílias vítimas das chuvas, é formada pela Defesa Civil e as Secretarias de Infraestrutura (Seinfra), Educação (Sedec), Saúde (SMS), Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), Desenvolvimento Social (Sedes), Gestão Governamental (Seggov), Comunicação (Secom), Segurança (Semusb), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e o Programa João Pessoa Sustentável.