Carnaval 2023

Prévia carnavalesca de João Pessoa começa neste sábado

27/01/2023 | 09:30 | 39

A prévia carnavalesca do Carnaval Tradição 2023 começa na noite deste sábado (28). O evento, da Prefeitura de João Pessoa, através da Fundação Cultural (Funjope), vai ter início sempre às 19h e contará com apresentações de escolas de samba, tribos indígenas, ala ursas e clubes de frevo em oito bairros da Capital.

As prévias acontecem sempre antes do desfile oficial da Avenida Duarte da Silveira, no período do Carnaval. Com o objetivo de valorizar e incentivar a cultura popular, a Fundação Cultural de João Pessoa busca fomentar as tradições carnavalescas dos bairros.

“As prévias são parte fundamental do nosso Carnaval. É um momento de aquecimento para as agremiações mostrarem os seus preparativos e mobilizarem o público. Além disso, fazer com que a cidade entre nesse clima de Carnaval. João Pessoa tem um Carnaval longo, que começa no dia 9 de fevereiro e vai até a Quarta-feira de Cinzas. As prévias já dão esse aquecimento. É onde vamos sentir a força do batuque de João Pessoa”, comentou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Programação – Os bairros que vão ter apresentações são: Mandacaru, Torre, São José, Cruz das Armas, Róger, Esplanada, Jaguaribe e Rangel. Neste sábado (28) tem, na Avenida Floriano Peixoto, em Jaguaribe, a tribo indígena Papo Amarelo, os clubes de frevo Piratas e São Rafael, Escola de Samba Malandros do Morro e a ala ursa Anos Dourados.

Também neste sábado, no Porto de João Tota, mas em Mandacaru, se apresentam as ala ursas Branco e Cia, Selvagem e Celebridade, as tribos indígenas Tupinambás e Tupi Guarani e o clube Gigantes do Frevo.

As apresentações do domingo (29) serão na Rua Carneiro da Cunha, no bairro da Torre, com as ala ursas Alegria do Panda e Branco 13 de Maio, a tribo indígena Ubirajara, o clube de frevo Cultural Bandeirante e a Escola de Samba Malandros do Morro.

Na sexta-feira (3), no bairro São José, as atrações serão a Escola de Samba Pavão de Ouro, o clube de frevo Sai da Frente Dona Emília, a tribo indígena Guanabara e as ala ursas Treme-Treme e Santa Cruz. A concentração será ao lado da Igreja Católica São José, na Rua Edmundo Filho.

No sábado (4), a Escola de Samba Unidos do Róger, as ala ursas Jamaica e Solitário, a tribo indígena Pele Vermelha e o clube de frevo Cigano de Esplanada vão estar no bairro de Cruz das Armas, na Rua Presidente Félix Antônio, próximo à Rua do Rio.

Já no domingo (5), as Escolas de Samba Unidos do Róger e Império do Samba se concentram no cruzamento das ruas Juiz Gama e Melo e a Rua da Saudade, no bairro do Roger, para se apresentarem junto com as ala ursas Sem Lenço Sem Documento, Piratas de Jaguaribe e Gavião.

O bairro Esplanada vai receber a tribo indígena Africanos, o clube de frevo Sai da Frente Dona Emília e a Escola Império do Samba, na quarta-feira (16). A concentração será na Rua Lourenço César com a Ibiapina de Souza Magalhães.

Encerrando a noite de prévias, a Praça da Amizade, no bairro do Rangel, vai ter a animação da Escola de Samba Pavão de Ouro, do clube de frevo Cigano do Esplanada, da ala ursa Amigo e Batucada e da tribo indígena Ubirajara.