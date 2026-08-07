Leo Bezerra prestigia shows de Fabiana Souto, Jotinha e Santanna O Cantador e destaca sucesso da Festa das Neves

Os shows de Fabiana Souto, Jotinha e Santanna O Cantador marcaram uma noite de muito forró, música regional e interação com o público na Festa das Neves 2026. O evento, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), no Parque Solon de Lucena, segue nesta quarta-feira (5), aniversário da cidade, no Busto de Tamandaré, com apresentação da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa, da Banda 5 de Agosto e shows de Roupa Nova e Fábio Jr, a partir das 19h.

O prefeito Leo Bezerra prestigiou a noite de Festa das Neves, destacou o sucesso do evento e fez um balanço dos dias de festa. “É o último dia de atrações aqui na Lagoa. É um dia muito especial para mim e, tenho certeza, para todos que curtiram todas as noites de grandes shows, brega, forró, uma mistura de cultura aqui no Parque Solon de Lucena. Eu só tenho a agradecer a todos da Funjope, a todos que nos ajudaram a fazer essa grande festa e dizer que ainda tem mais. Tem Fábio Jr e Roupa Nova no Busto de Tamandaré para nossa população, com a Banda 5 de Agosto e a Companhia Municipal de Dança de João Pessoa. Então, foram várias noites de festa, muita alegria, e todo ano vai ser assim, cada vez maior”, avaliou.

“Em 2026, nós realizamos uma Festa das Neves muito bonita e muito forte. Estamos tendo noites intensas no Parque Solon de Lucena com shows que encantam a multidão de moradores de João Pessoa e de turistas que nos visitam. Foram shows preciosos, como os desta noite”, pontuou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Todos os artistas – conforme observou – se esmeram em entregar o melhor deles, em dar a melhor energia para a diversão do público. “Concluímos, nesta noite, um ciclo de shows aqui no Parque Solon de Lucena e para todo esse processo ser pleno e ter sucesso temos que agradecer o envolvimento de todo o governo municipal”, disse Marcus Alves.

Ele destacou também que, sob a orientação do prefeito Leo Bezerra, um conjunto grande de secretarias – Saúde, Semob, Sedurb, Secom, Seinfra, além da Emlur, Guarda Civil Municipal, aliadas à Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, junto à Funjope, conseguiu entregar uma Festa das Neves de sucesso.

“No aniversário de 441 anos da cidade de João Pessoa, nós observamos com plenitude esse sucesso da nossa Festa das Neves em todas as noites, em todos os momentos, nas culturas populares, na literatura de cordel, no parque de diversões, nos shows. Ficamos muito contentes e agradeço à equipe da Funjope pelo empenho, lembrando que nesta quarta-feira, dia 5, a nossa festa continua em um outro local, na praia de Tambaú e Cabo Branco com Fábio Jr e Roupa Nova. Esse é o nosso trabalho”, acrescentou o diretor.

Artistas – O primeiro a subir ao palco na noite desta terça-feira foi o cantor Jotinha, que levou um repertório com muito forró. “Para mim, é uma felicidade enorme estar aqui, fazendo a abertura dessa festa, dessa noite maravilhosa. Me sinto muito honrado de estar participando aqui e, se Deus quiser, que ano que vem a gente possa estar aqui novamente”, afirmou.

A cantora Fabiana Souto se apresentou em seguida e falou da satisfação em integrar o evento: “Estou aqui com muita alegria e muito honrada com esse convite. Mais um ano que estamos fazendo parte da grade de atrações da Festa das Neves, um show lindo para comemorar não só a Festa de Nossa Senhora das Neves, mas o aniversário da nossa cidade, João Pessoa”, disse.

Santanna O Cantador fechou a noite cantando para uma multidão. “É a primeira vez que eu venho e estou muito feliz de ser lembrado. Sou um daqueles que ainda conserva o nome desta cidade como Filipeia de Nossa Senhora das Neves”, iniciou o cantor.

Ele também falou sobre a emoção de cantar no palco da Festa das Neves. “É sempre aquele friozinho na barriga. Cantar para o povo paraibano, é uma responsabilidade muito grande. Eu sou cidadão de João Pessoa, recebi o título este ano e me tornei conterrâneo de vocês. Já tinha o título de cidadão paraibano e agora pessoense. Estou muito bem revestido com essa honraria que me deram e me sinto em casa, na verdade. Muita gente pensa que eu sou daqui da Paraíba”, declarou o artista que é cearense.

Entre tantos sucessos, como ‘Tamborete de Forró’ e ‘Anjo Querubim’, o artista cantou ‘Paraíba Joia Rara’, fazendo uma homenagem à Capital paraibana e emocionando o público.

Público – Na voz de quem foi ao evento, a Festa das Neves é um momento de diversão e também de resgate de memórias. A assistente social Kellyne Alves levou a família e relembrou sua infância: “Estou achando a festa muito boa. Ficou muito melhor depois que veio para a Lagoa, mais espaçosa. Além disso, lembra demais a minha infância, as bolas, o parque de diversões, as barracas de comida. Antes, minha mãe me trazia, comprava bola para mim, hoje eu compro para os meus filhos. É uma tradição que a gente não pode deixar morrer nunca”, pontuou.

Os irmãos Gabriel e Vinícius também aproveitaram para curtir as atrações: “Para mim, a Festa das Neves representa a tradição da cidade de João Pessoa. É a festa da padroeira e é sinônimo de animação, comemoração e alegria. Já vim outros anos. Nossa família sempre vem”, disse o estudante Gabriel Carvalho.

Seu irmão, que mora em Portugal, também elogiou o evento: “Estou aqui passeando e aproveitando a festa. Está muito divertido e, com certeza, vou levar boas lembranças”, emendou o estudante Vinícius Fernandes Carvalho.

“Essa festa representa alegria, muitas brincadeiras para crianças, adolescentes, mas também é um momento de diversão para os velhos. É a tradição da cidade, e os shows estão pegando fogo. Essa festa é tão boa que já está deixando um gostinho de saudade”, pontuou a agricultora Rosângela Silva.

Já a diarista Paula Cristina Félix da Silva aproveitou para curtir junto com familiares: “Trouxe a minha família e estamos amando a festa. Tem tudo de bom, comida, parque de diversões. A festa está melhor a cada ano. Meus parabéns”, elogiou.

Integração e segurança – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Secretaria de Turismo (Setur) e a Segurança Urbana e Cidadania (Semusb) com a Guarda Civil Metropolitana. O evento também conta com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP), Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.