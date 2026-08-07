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Salário médio de policiais militares na Paraíba é o 2º menor do Brasil, diz estudo

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Paraíba tem a segunda pior média salarial bruta de policiais militares no Brasil; veja ranking – Foto: Governo da Paraíba.

A Paraíba tem a segunda menor remuneração média bruta para policiais militares entre os estados brasileiros, segundo o Raio-X das Forças de Segurança Pública do Brasil 2026, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e divulgado nesta terça-feira (4).

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O salário bruto médio dos policiais militares paraibanos é de R$ 7.832,83. O valor só é maior do que o registrado no Piauí, que tem média de R$ 6.648,84. A remuneração líquida média na Paraíba é de R$ 6.955,99.

Quando analisado especificamente o cargo de soldado, a situação também aparece entre as piores do país. A remuneração bruta média é de R$ 5.180,30, o terceiro menor valor entre os estados.

A média salarial dos PMs paraibanos está abaixo da média nacional, que é de R$ 10.329,61. A diferença entre os valores é de aproximadamente R$ 2,5 mil.

O Jornal da Paraíba entrou em contato com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social (SSDS) da Paraíba para obter um posicionamento, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

Veja o ranking abaixo:

  1. Goiás: R$ 15.687,47
  2. Distrito Federal: R$ 14.427,87
  3. Tocantins: R$ 14.108,50
  4. Mato Grosso: R$ 14.023,53
  5. Ceará: R$ 13.436,55
  6. Roraima: R$ 12.678,32
  7. Amazonas: R$ 12.192,30
  8. Rio de Janeiro: R$ 11.331,25
  9. Minas Gerais: R$ 10.823,41
  10. Santa Catarina: R$ 10.655,59
  11. Rondônia: R$ 10.392,80
  12. Espírito Santo: R$ 10.144,53
  13. Acre: R$ 9.931,64
  14. Alagoas: R$ 9.738,06
  15. Paraná: R$ 9.637,78
  16. Rio Grande do Sul: R$ 9.628,88
  17. Amapá: R$ 9.595,58
  18. Sergipe: R$ 9.406,58
  19. São Paulo: R$ 9.206,57
  20. Pará: R$ 9.151,39
  21. Mato Grosso do Sul: R$ 9.145,13
  22. Bahia: R$ 9.089,71
  23. Rio Grande do Norte: R$ 9.046,42
  24. Pernambuco: R$ 8.675,25
  25. Maranhão: R$ 8.410,46
  26. Paraíba: R$ 7.832,83
  27. Piauí: R$ 6.648,84

Dois policiais militares para cada mil habitantes

Além dos dados sobre remuneração, o levantamento apresenta informações sobre o efetivo da Polícia Militar na Paraíba.

Em 2025, a corporação tinha 10.309 policiais militares na ativa, enquanto a legislação estadual previa 18.935 vagas. Dessa forma, apenas 54,4% do efetivo previsto em lei estava preenchido.

O estudo aponta ainda que há, em média, 5 km² de território para cada policial militar no estado.

Considerando a população paraibana, o efetivo equivale a aproximadamente dois policiais militares para cada mil habitantes.

Desequilíbrio na estrutura da PM

O levantamento também identificou um desequilíbrio na distribuição dos policiais entre os diferentes níveis hierárquicos da corporação.

Dos 10.309 PMs em atividade, 4.944 são sargentos. O número é superior à soma de soldados e cabos, que corresponde a 1.622 soldados e 2.127 cabos.

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os dados indicam uma estrutura com mais profissionais em funções de supervisão do que na base operacional.

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