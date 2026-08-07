Salário médio de policiais militares na Paraíba é o 2º menor do Brasil, diz estudo

Paraíba tem a segunda pior média salarial bruta de policiais militares no Brasil; veja ranking – Foto: Governo da Paraíba.

A Paraíba tem a segunda menor remuneração média bruta para policiais militares entre os estados brasileiros, segundo o Raio-X das Forças de Segurança Pública do Brasil 2026, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e divulgado nesta terça-feira (4).

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O salário bruto médio dos policiais militares paraibanos é de R$ 7.832,83. O valor só é maior do que o registrado no Piauí, que tem média de R$ 6.648,84. A remuneração líquida média na Paraíba é de R$ 6.955,99.

Quando analisado especificamente o cargo de soldado, a situação também aparece entre as piores do país. A remuneração bruta média é de R$ 5.180,30, o terceiro menor valor entre os estados.

A média salarial dos PMs paraibanos está abaixo da média nacional, que é de R$ 10.329,61. A diferença entre os valores é de aproximadamente R$ 2,5 mil.

O Jornal da Paraíba entrou em contato com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social (SSDS) da Paraíba para obter um posicionamento, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

Veja o ranking abaixo:

Goiás: R$ 15.687,47 Distrito Federal: R$ 14.427,87 Tocantins: R$ 14.108,50 Mato Grosso: R$ 14.023,53 Ceará: R$ 13.436,55 Roraima: R$ 12.678,32 Amazonas: R$ 12.192,30 Rio de Janeiro: R$ 11.331,25 Minas Gerais: R$ 10.823,41 Santa Catarina: R$ 10.655,59 Rondônia: R$ 10.392,80 Espírito Santo: R$ 10.144,53 Acre: R$ 9.931,64 Alagoas: R$ 9.738,06 Paraná: R$ 9.637,78 Rio Grande do Sul: R$ 9.628,88 Amapá: R$ 9.595,58 Sergipe: R$ 9.406,58 São Paulo: R$ 9.206,57 Pará: R$ 9.151,39 Mato Grosso do Sul: R$ 9.145,13 Bahia: R$ 9.089,71 Rio Grande do Norte: R$ 9.046,42 Pernambuco: R$ 8.675,25 Maranhão: R$ 8.410,46 Paraíba: R$ 7.832,83 Piauí: R$ 6.648,84

Dois policiais militares para cada mil habitantes

Além dos dados sobre remuneração, o levantamento apresenta informações sobre o efetivo da Polícia Militar na Paraíba.

Em 2025, a corporação tinha 10.309 policiais militares na ativa, enquanto a legislação estadual previa 18.935 vagas. Dessa forma, apenas 54,4% do efetivo previsto em lei estava preenchido.

O estudo aponta ainda que há, em média, 5 km² de território para cada policial militar no estado.

Considerando a população paraibana, o efetivo equivale a aproximadamente dois policiais militares para cada mil habitantes.

Desequilíbrio na estrutura da PM

O levantamento também identificou um desequilíbrio na distribuição dos policiais entre os diferentes níveis hierárquicos da corporação.

Dos 10.309 PMs em atividade, 4.944 são sargentos. O número é superior à soma de soldados e cabos, que corresponde a 1.622 soldados e 2.127 cabos.

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os dados indicam uma estrutura com mais profissionais em funções de supervisão do que na base operacional.