Queiroga e Jhony surpreendem e levam eleição para 2º turno em João Pessoa e Campina Grande

Jhony e Queiroga

O médico e ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (PL), e o ex-secretário de saúde do Estado, Jhony Bezerra (PSB), surpreenderam. Os dois conseguiram um feito que era inimaginável para muitos, há alguns meses: levar a eleição nas duas maiores cidades do Estado, João Pessoa e Campina Grande, para um segundo turno.

A segunda etapa do pleito está marcada para o dia 27 deste mês.

Com trajetórias e bandeiras ideológicas também, os dois eram tidos como ‘desconhecidos’ do eleitorado até bem pouco tempo, mas conseguiram encaixar o discurso e atrair a empatia da população.

No caso de Jhony, ele obteve mais de 34% dos votos, diante de pouco mais de 48% registrados para o candidato à reeleição Bruno Cunha Lima (UB).

Com o apoio do governador João Azevêdo (PSB), Jhony desbancou Inácio Falcão (PC do B), Artur Bolinha (Novo), Nelson Júnior (PSOL) e André Ribeiro (PDT).

Já Queiroga (com mais de 21%), com as bençãos do bolsonarismo, conseguiu chegar à frente de nomes já carimbados da política pessoense, como Ruy Carneiro (Podemos) e o ex-prefeito Luciano Cartaxo (PT). Ficou atrás somente do candidato à reeleição, Cícero Lucena (com mais de 49%).

Além de novatos, Queiroga e Jhony possuem um ponto comum: são médicos e colocaram a saúde como principal plataforma de campanha, um tema que sempre é um calo no sapato dos gestores.

Mas a chegada dos dois no segundo turno pode ser creditada a outros motivos.

No caso de Queiroga, o engajamento do bolsonarismo na reta final de campanha certamente teve um peso significativo. Além do desgaste provocado pela Operação Território Livre, da Polícia Federal, na campanha de Cícero. Já Jhony acabou incorporando o sentimento de mudança na cidade, alimentado meses atrás pelo ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos) – diante de uma gestão que não vinha sendo bem avaliada pela população.

Os dois agora terão o desafio, não pequeno, de virar o jogo.