Concurso da UFPB para técnico-administrativos: edital, inscrição e vagas

Outra forma de incrementar o valor do salário é por meio do Incentivo à Qualificação. Esse aumento ocorre quando a formação do servidor público federal é superior à exigida para o cargo, como por exemplo, quando o cargo exige ensino médio e o servidor já concluiu o ensino superior, ou quando o cargo tem como pré-requisito o ensino superior e o servidor possui mestrado ou doutorado. As faixas de incremento variam de 10% a 75%, conforme o nível de classificação do cargo e a formação do servidor. Isso estimula a busca por qualificação e aprimoramento profissional, resultando em servidores mais capacitados e eficientes.