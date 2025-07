Sedap-PB discute “O Protagonismo das Mulheres e as Políticas Públicas” na Amparo Cabra Fest — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB) promoveu a palestra “O Protagonismo das Mulheres e as Políticas Públicas” dentro do projeto “Encontro de Mulheres do Agro”. A iniciativa foi realizada durante a programação da VII Amparo Cabra Fest, no município de Amparo, no Cariri paraibano, evento que prossegue até este domingo (20).

A palestra da Sedap-PB, realizada nessa quinta-feira (17), abordou a história da luta das mulheres, apresentou a vivência diária de uma produtora rural e também o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Leite, executado em parceria pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social, e pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), que tem à frente a secretária Pollyanna Werton.

O secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo, ressalta que o projeto “Encontro de Mulheres do Agro” busca dar protagonismo às mulheres, abordando temas de interesse e escolhido pelas mulheres dos municípios onde o evento é realizado. “A proposta é reconhecer e dar voz às mulheres do agro, que muitas vezes não têm o reconhecimento pelo trabalho que realizam. É uma questão das mulheres ocuparem os espaços a que elas têm direito por merecimento”, explica.

Durante a VII Amparo Cabra Fest, a palestra “O Protagonismo das Mulheres e as Políticas Públicas” começou com a realização de um pocket show do “caricantor” Sócrates. Ele apresentou várias músicas de sucesso da MPB, acompanhado do público, produtoras e produtores rurais.

Em seguida, a assessora de Gestão Social da Sedap-PB, Márcia Dornelles, fez uma apresentação sobre a história das lutas e conquistas das mulheres no Brasil, relembrando momentos como a conquista do primeiro voto, as leis de proteção como a Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, entre outros. Ela também apresentou mulheres que se destacaram no Brasil, como a camponesa paraibana Margarida Maria Alves, Nísia Floresta, Celina Guimarães e Dandara de Palmares.

“O protagonismo está quando a gente participa de algo e é percebido”, frisou Márcia Dornelles. E acrescentou: “Nós mulheres estamos presentes, mas ainda somos invisíveis”. Ela explicou que a luta das mulheres é para ter o reconhecimento da importância do papel que desempenham em todas as áreas da sociedade.

A programação prosseguiu com o depoimento da produtora rural Elizete Inácia da Silva, contando suas vivências. Filha de produtores de Amparo, ela vivenciou períodos difíceis com a família quando pequena. Foi morar em São Paulo e retornou após uma década. “Quando se sai e se torna, a gente percebe as mudanças mais claramente. E elas são importantes e demonstram quantas lutas foram travadas e se conseguiram avançar”, afirmou.

Elizete Inácia lembrou que “a luta é conjunta, e precisa ter a participação de todos. Se você tem direito, é importante que se lute, que busque conquistar e avançar”. A produtora rural, atualmente, é representante de 18 municípios do Cariri no Orçamento Democrático Estadual (ODE). “É necessário que se busque, que se fale, que se mostre o que é importante para o desenvolvimento da sua região”, completou.

A última parte da palestra “O Protagonismo das Mulheres e as Políticas Públicas”, a gerente executiva de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, Telma Virgínia da Silva Custódio apresentou como é o PAA Leite. Ela enumerou que na Paraíba o programa atende famílias carentes em 91 municípios. O leite de vaca e de cabra é adquirido junto a cerca de 1,5 mil produtores rurais que negociam com 11 usinas de laticínios distribuídas pelo estado.

“Esse espaço é fundamental porque abre mais um canal para se falar com o produtor rural. A gente faz encontros, realiza visitas aos produtores. Mas todos os momentos e oportunidades para apresentar o PAA Leite, relembrar aspectos do programa, são importantes”, considerou Telma Virgínia.

Telma Virgínia relatou como o PPA Leite vem crescendo nos últimos anos, falou sobre os desafios e apresentou toda a cadeia de funcionamento do programa. Ela demonstrou as pautas defendidas pelo Governo do Estado, através da Sedh, em defesa dos produtores rurais paraibanos e das famílias beneficiadas no estado pelo PAA Leite, junto ao comitê gestor do Governo Federal, que administra o programa. Ela lembrou que o Governo da Paraíba tem feito um esforço constante para valorizar os produtores de leite, trabalhando por uma melhor valorização do preço do leite, assim como para garantir a continuidade do programa.