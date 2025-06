Prefeitura de João Pessoa recebe doação de computadores do Governo Federal

A Prefeitura de João Pessoa recebeu, nesta segunda-feira (9), a doação de 100 computadores recondicionados do Governo Federal, ação que faz parte do programa ‘Computadores para a Inclusão’. O anúncio ocorreu durante a solenidade de inauguração do Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC), no bairro de Jaguaribe, que contou com a presença do ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

Os computadores serão utilizados em escolas da Rede Municipal de Ensino e em outras unidades que desenvolvem projetos educacionais, como o Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras (Celest).

O prefeito em exercício, Leo Bezerra, destacou a importância dessa parceria com o Governo Federal, que trará muitos frutos para a área educacional e a inclusão de jovens e adultos. “Essa parceria com o Ministério das Comunicações é muito importante para todos nós que queremos o melhor para João Pessoa e esperamos mais parcerias. Eu vou para Brasília amanhã, ter audiência com os ministros, cobrando mais investimentos para a nossa Capital para melhorar a qualidade de vida da nossa população”, frisou.

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira, afirmou em seu discurso o trabalho que vem sendo realizado para a inclusão digital nos Estados e Municípios. “Isso é prioridade do governo do presidente Lula. E a gente fez questão nesses 30 dias de gestão a frente da pasta das Comunicações priorizarmos a Paraíba, priorizar João Pessoa, por entendermos a importância desse espaço público para inclusão digital, capacitação dos jovens e de idosos, como também a doação de computadores recondicionados”, afirmou.

Esses equipamentos doação servirão para a criação de laboratórios de informática para escolas públicas, bibliotecas e telecentros. “Esses computadores vêm a somar para o dinamismo das nossas unidades educacionais. Nós vemos com bons olhos o recebimento e os diretores estão entusiasmados. Esses equipamentos são uma opção para os estudantes trabalharem e se aperfeiçoarem cada vez mais com acesso à internet. A gente parabeniza essa ação do Governo Federal”, agradeceu a secretária executiva de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), Luciana Dias. A solenidade também contou com a presença do secretário de Ciência e Tecnologia da Capital (Secitec), Guido Lemos.

Laboratórios de informática – Gustavo André Lima é coordenador geral de inclusão digital do Ministério das Comunicações e explicou como funciona o programa ‘Computadores para a Inclusão’. “O CRC do Estado da Paraíba é um espaço que recebe os equipamentos do Governo Federal quando estão ociosos e capacita jovens em cursos de inclusão digital, montagem e manutenção de computadores e informática básica. Quando esses computadores estão em pleno funcionamento, nós os devolvemos para a comunidade, na criação de laboratórios de informática para escolas públicas, bibliotecas, telecentros, além do tratamento resíduo eletrônico do que não é aproveitado”, afirmou.

Umas das unidades da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa beneficiada com a doação desses computadores recondicionados será a Escola Municipal Monsenhor Odilon Ribeiro Coutinho, no bairro de Mandacaru. “Os alunos necessitam de tecnologia e a Prefeitura tem esse olhar para esses alunos que precisam entrar no mercado de trabalho e que precisam ter acessibilidade às tecnologias. Essa parceria entre Governo Municipal e Governo Federal só quem ganha são os alunos e a sociedade”, falou com alegria a diretora da escola, Ismênia Douettes.

Unidades da Prefeitura de João Pessoa beneficiadas com o projeto ‘Computadores para a Inclusão’:

-Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Arthur da Costa Freire (Cemapi);

– Escola Municipal Professora Tércia Bonavides;

– Escola Municipal Monsenhor Odilon Ribeiro Coutinho;

– Escola Municipal Professora Mateus Ribeiro;

– Escola Municipal Fernandes Vieira;

– Centro de Referência a Pessoas com Deficiência;

– Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras (Celest);

-Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes;

– Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena;

– Escola de Formação de Professores (Cecapro);

– Biblioteca da Praça da Paz.