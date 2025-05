as percepções do palanque de Lula ontem na Paraíba

Lula na Paraíba

É possível fazer algumas leituras, do ponto de vista da política, da agenda de ontem do presidente Lula (PT) na cidade de Cachoeira dos Índios. Ele entregou a primeira etapa do Ramal Apodi, que levará água da Transposição na Paraíba para os Estados do Rio Grande do Norte e Ceará.

A primeira observação é de que apesar de ter sido na zona rural, em uma localidade distante, o evento teve uma boa participação popular. Muitos apoiadores, militantes foram acompanhar de perto a passagem do petista.

Já do ponto de vista da participação da bancada federal paraibana em Cachoeira dos Índios, ela foi tímida.

Apenas três deputados federais, Luiz Couto (PT), Gervásio Maia (PSB) e Damião Feliciano (UB), além do senador Veneziano Vital (MDB), participaram do evento. A parte da bancada mais alinhada com o presidente, mais da centro-esquerda mesmo, que sempre apoiou Lula nos momentos mais difíceis.

O palanque foi bem diferente daquele montado em agosto do ano passado, quando o presidente esteve em João Pessoa para inaugurar o segundo lote da obra Acauã-Araçagi.

Claro que ontem era quarta-feira, dia de votações no Congresso Nacional, mas as ausências de deputados do centrão são sintomáticas.

No caso do grupo ‘Ribeiro’, especificamente, nenhum dos representantes esteve ao lado do petista. O vice-governador, Lucas Ribeiro (PP), cumpre agenda no Oriente Médio. Já a senadora Daniella Ribeiro (PP) e o deputado Aguinaldo (PP) permaneceram em Brasília.

Mas há um detalhe a considerar. O partido deles, o Progressistas, firmou uma federação com o União Brasil e tenta emplacar o vice em uma provável chapa ligada a Bolsonaro.

O evento de ontem lembrou um pouco uma agenda do ex-presidente Bolsonaro, aqui na Paraíba, em 2021, quando ele visitou São José de Piranhas. Naquele momento nenhum deputado federal e senador participou da visita. O palanque foi ‘esvaziado’.

Nessa agenda do Apodi, contudo, duas presenças compensavam um pouco essas faltas: o deputado Adriano Galdino (Republicanos), que sempre representa o irmão e deputado federal Murilo Galdino (Republicanos); e uma participação até surpreendente do prefeito Cícero Lucena (PP), que esteve no palanque presidencial e que é pai do deputado Mersinho Lucena (PP).

No discurso Lula fez uma sinalização de que pretende investir em programas com apelo popular nos próximos meses. Disse que vai tentar baixar a conta de luz e o gás de cozinha e lançar um programa na área da saúde para que as pessoas carentes possam ter mais acesso a médicos especialistas.

Aqui para o Estado, além da entrega da obra, tivemos dois anúncios que merecem registro. A licitação das obras do ramal Piancó, que deve ser feita próximo semestre, e o aumento do bombeamento da água do Eixo Norte da Transposição.