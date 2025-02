Setor de serviços na PB cresce 4,8% em 2024 e supera média nacional

Setor de serviços na Paraíba fecha 2024 com alta de 4,8%. Anderson Silva

O volume do setor de serviços na Paraíba registrou alta de 4,8% em 2024 na comparação com o ano anterior, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (12). O resultado coloca o estado como o segundo com maior crescimento do setor no Nordeste, atrás apenas de Sergipe (7,1%), e acima da média nacional, que ficou em 3,1%. Foi o quarto ano seguido de expansão no segmento no território paraibano.

Durante o período de janeiro a dezembro de 2024, o desempenho mensal mostrou 11 dos 12 meses com variação positiva. Em julho, o setor atingiu um aumento de 13%, e em novembro a variação chegou a 10,4% em relação ao ano anterior.

No país, 22 das 27 unidades da federação tiveram alta no setor. Amazonas (10,2%), Amapá (7,7%) e Espírito Santo (6,2%) lideraram o ranking nacional, enquanto Mato Grosso (-10,2%), Rio Grande do Sul (-7,3%) e Mato Grosso do Sul (-6,5%) apresentaram as maiores quedas.

No detalhamento das atividades, quatro dos cinco segmentos analisados tiveram variação positiva. Os serviços de informação e comunicação, assim como os profissionais, administrativos e complementares, foram os que apresentaram os maiores incrementos.

Os serviços prestados às famílias também tiveram crescimento, enquanto os demais serviços avançaram de forma moderada. O segmento de transportes foi o único a registrar queda, com -0,7%.

A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) acompanha a receita bruta de serviços das empresas com 20 ou mais empregados, que atuam predominantemente em atividades não financeiras, excetuadas as áreas de saúde e educação. Esse indicador, aliado aos dados de comércio e administração pública, contribui para a composição do PIB nacional e estadual.