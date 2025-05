Conselheiros são empossados e representante da SEDH é eleita presidente do CEDCA — Governo da Paraíba

A solenidade de posse do novo Colegiado do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Paraíba (CEDCA/PB), biênio 2025-2027, foi realizada na última terça-feira (29), no auditório do Instituto dos Cegos, na Capital. Após a diplomação, houve a eleição da Mesa Diretora, que escolheu como presidente a representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (SEDH) e elegeu dois representantes da sociedade civil.

Vice-presidente no biênio anterior, Marília Santos França foi eleita atual presidente do CEDCA/PB. Já a vice-presidência ficou com Tiago Elias da Silva (antes coordenador financeiro do Conselho) e, como secretária da Mesa, Célia Domiciano Dantas Montenegro, que também já fez parte da diretoria do Conselho.

Albeno Silva, que esteve na solenidade representando a secretária estadual do Desenvolvimento Humano, Pollyanna Werton, destacou o quão importante era o momento. “A eleição para o CEDCA é um momento importantíssimo para a sociedade, tendo em vista que o Conselho vai fiscalizar, acompanhar e ajudar a formular políticas públicas para as crianças e adolescentes que hoje sofrem com violência, com abandono ou com negligência”.

Na oportunidade, a presidente eleita, Marília Santos França, falou dos desafios do novo Colegiado. “São conselheiros governamentais e sociedade civil juntos na composição do Conselho, mas também nos direcionamentos, deliberações e fiscalizações daquilo que é executado enquanto política da criança e adolescente do nosso Estado. Nós temos muitos desafios pela frente, a exemplo do fortalecimento dos conselhos municipais dentro dos seus territórios; o reforço para criação e incentivo dos Conselhos de Participação de Adolescentes – CPAs dentro dos municípios do estado da Paraíba; além do monitoramento dos seis planos operativos estaduais, voltados à política da criança e adolescente. Quatro deles foram atualizados e dois novos planos foram entregues através de uma parceria entre a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Humano e o Conselho Estadual. Esses são apenas alguns dos desafios que esta gestão tem pela frente e que a gente vai precisar, com muita unidade, com muito trabalho, desempenhar e deliberar”, explicou.

Já o vice-presidente eleito complementou: “a gente vai manter, realmente, os direitos da criança e do adolescente da nossa Paraíba, assegurados. Sabemos que isso não é uma luta só da sociedade civil, não só do governo, mas também de toda a sociedade. Como sociedade civil, a gente permeia que: o que estava dando certo, vamos continuar; e o que foi falha, a gente vai tentar realmente melhorar para que a coisa aconteça”, afirmou Tiago Elias da Silva.

O Colegiado – Os membros que compõem o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Paraíba, no biênio 2025 -2027, foram nomeados em 11 de abril de 2025, por ato do Governo do Estadual, conforme disposto na Lei 7.273/02 e na Lei 11.059/17.

O CEDCA/PB é composto por 22 membros titulares (e seus respectivos suplentes) representantes do Governo do Estado e da sociedade civil.