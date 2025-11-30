3º Seminário Antirracista do SUAS discute equidade étnico-racial, diversidade e justiça social — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Humano (Sedh) e da Mulher e da Diversidade Humana (Semdh), realizou nessa sexta-feira (28), no auditório da Academia de Polícia (Acadepol), o 3º Seminário Antirracista do SUAS: equidade étnico-racial, diversidade e justiça social. Foi um momento de reflexão e construção coletiva que reuniu profissionais, gestores, estudantes, representantes da sociedade civil e de diversas políticas públicas para fortalecer o compromisso da defesa da igualdade, da dignidade humana e da justiça social.

A palestra de abertura foi sobre o tema Educação para as Relações Étnico-Raciais: Construindo uma Sociedade Antirracista, que teve como palestrante o professor doutor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Diego dos Santos Reis, que destacou a importância da realização do evento como oportunidade “de partilhar, defensar a educação das relações éticas e raciais em perspectiva crítica, voltada à formação de pessoas, trabalhadoras e pessoas, para reafirmar o compromisso institucional de repensar a luta antirracista no Brasil e as práticas efetivas desde o território, desde o chão paraibano especificamente, tal como direito e, de algum modo, enfrentamento contra as desigualdades raciais existentes”.

“A importância dessa luta se dá pelo compromisso institucional de defesa da memória da população negra, da vida negra. E dos direitos sociais, que são constantemente negados, invisibilizados no Brasil a essa população. E, no entanto, todo um movimento forte, intenso, de luta, que pensa educação étnico-racial em perspectiva positiva, afirmativa, de modo a valorizar as heranças, as identidades, a cultura e as pessoas negras pela sua pertença”, afirmou Diego Reis.

À tarde, na palestra magna sobre o tema Desafios do SUAS e Práticas Antirracistas, a palestrante doutora e professora da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Abigail Torres lembrou que o Governo da Paraíba e os trabalhadores vêm acumulando uma discussão do ponto de vista de combater o racismo no diálogo, na questão do que impacta. “Essa discussão está muito focada na discussão de práticas antirracistas. Acho que é muito estratégico a gente reconhecer a presença do racismo como uma força que organiza o país há muitos anos. Mas especialmente definir estrategicamente como faz para reparar isso, para indenizar as pessoas impactadas e fazer o país avançar em condição de igualdade”, pontuou a professora.

A secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, Pollyanna Werton, comentou que o 3º Seminário Antirracista do Governo da Paraíba “está fortificando todo o nosso corpo técnico para que o racismo da Paraíba seja abolido e exterminado, não só pelo preconceito da cor da pele, mas o racismo por ser mulher, de ser pobre, o racismo cultural, e nesse momento a gente sabe que a maioria das violações acontecem nas relações laborais, então estamos qualificando nosso corpo técnico para que esteja preparado e construir uma Paraíba que nos convém com a justiça social, igualdade de oportunidade e cidadania para todos os paraibanas”.

A secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, reafirmou a importância da parceria com a Sedh, e que a realização do 3º Seminário Antirracista do SUAS é um marco importante que vai qualificar aquelas pessoas que fazem diretamente a política socioassistencial. “Essa é uma temática que ainda está longe de vencer, porque precisamos compreender que há um racismo estrutural no país e os governos têm o dever de fazer este enfrentamento para modificar esse estado de coisas e garantir a cidadania plena de todas as pessoas. Evidentemente que uma sociedade com racismo é uma sociedade muito longe da civilidade”, evidenciou Lídia Moura.