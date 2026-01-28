Dicas do Cartola FC 2026, rodada 1: quem escalar?
O Dicas do Cartola FC está chegando para mais uma temporada! A 1ª rodada do maior fantasy do Brasil está prestes a começar, e o Jornal da Paraíba não poderia ficar de fora, trazendo as melhores dicas para você se dar bem no game. A rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026 para o cartoleiro começa no dia 28, e o mercado fecha um minutinho antes do apito inicial. Então, bora se preparar e fazer bonito!
Neste ano, o Cartola chega com uma grande novidade. A disputa, cujos detalhes completos ainda serão anunciados, definirá o melhor cartoleiro do país em uma competição inédita que reunirá os formatos de liga clássica, mata-mata e pontos corridos. O grande vencedor levará um prêmio de R$ 500 mil, o maior já oferecido na história do fantasy game.
Além disso, o game também contará com a Liga Premiada Mensal, que reconhecerá os melhores colocados de acordo com os níveis do Cartola: Bronze, Prata, Ouro e Diamante. Nas próximas semanas, todos os detalhes sobre esse novo formato de competição serão divulgados nos canais oficiais do Cartola.
Por outro lado, não haverá mudanças nos critérios de scouts e pontuação, que seguem os mesmos das edições anteriores. O banco de reservas também permanece com a mesma dinâmica adotada nos últimos anos.
Dicas do Cartola FC para a rodada #1
- GOLEIRO: Pedro Morisco (CFC) — C$ 6.00
- LATERAL: Luciano Juba (BAH) — C$ 7.00
- LATERAL: Claudinho (VIT) — C$ 4.00
- ZAGUEIRO: Jemmes (FLU) — C$ 6.00
- ZAGUEIRO: Zé Ivaldo (SAN) — C$ 6.00
- MEIA: Jhon Jhon (RBB) — R$ 14.00
- MEIA: Lucas Romero (CRU) — C$ 10.00
- MEIA: Alan Patrick (INT) — C$ 8.00
- ATACANTE: Flaco López (PAL) — C$ 16.00
- ATACANTE: Rayan (VAS) — C$ 9.00
- ATACANTE: Borré (INT) — C$ 8.00
- TÉCNICO: Rafael Guanaes (MIR) — C$ 6.00
- PREÇO: C$ 100.00
- FORMAÇÃO: 4-3-3
BANCO DE RESERVAS
- GOLEIRO: Lucas Arcanjo (VIT) — C$ 4.00
- LATERAL: Bruno Melo (CFC) — C$ 4.00
- ZAGUEIRO: Freytes (FLU) — C$ 5.00
- MEIA: Lucho Acosta (FLU) — C$ 8.00
- ATACANTE: Pedro Rocha (CFC) — C$ 7.00
Para ser um bom treinador, você precisa entender como funciona o Cartola FC para comandar melhor seu time.
