Cícero Lucena inspeciona canteiro de obras do Parque da Cidade, que está em fase de conclusão da primeira etapa

A população de João Pessoa e os turistas que visitam o município estão prestes a ganhar uma das maiores obras já realizadas pela Prefeitura da Capital: o Parque da Cidade. Em construção no bairro Aeroclube, o espaço tem uma área de 22 hectares e está em fase de conclusão da primeira etapa. Na manhã desta segunda-feira (26), o prefeito Cícero Lucena inspecionou o canteiro de obras, que estão bastante avançadas e devem ser concluídas ainda neste primeiro semestre de 2026.

“Estamos visitando a obra do Parque da Cidade nessa etapa importante que é da praça de estacionamento, mas também de parada de ônibus, além das vias da mobilidade do entorno do parque, que está avançando para que cumpra já de imediato como entrega na primeira etapa para que seja usado pela população toda essa parte externa. Enquanto isso, estamos cuidando da drenagem e, consequentemente, dos avanços que vão ter dentro do parque. É muito trabalho, muita luta, mas João Pessoa vai ganhar isso de presente”, destacou Cícero Lucena.

Nessa primeira etapa, uma área de dois hectares está sendo transformada em um estacionamento com capacidade para 282 veículos, que contará ainda com o plantio de 500 árvores adultas. Outro eixo do projeto é a duplicação de uma via que vai conectar o bairro do Aeroclube à BR-230, incluindo a implantação de uma rotatória. A medida tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana e facilitar o acesso à Região Norte da Capital.

Segundo o secretário-executivo de Infraestrutura, Luciano Pereira, a previsão é que essa primeira etapa, que envolve todo o entorno do parque, com drenagem, vias asfaltadas, mais o estacionamento e o plantio de árvores seja entregue nos próximos meses, garantindo um espaço moderno, integrado e pensado para o futuro de João Pessoa.

“Apesar de ser uma obra bastante longa, a gente fica ansioso para que os resultados apareçam. Então, a parte externa do parque é hoje onde estão concentrados todos os serviços. Nós estamos trabalhando na parte das vias que circundam o parque e também na área de estacionamento. Esse é um esforço que está sendo feito para que a gente possa entregar o espaço nos próximos meses”, afirmou Luciano Pereira.

Ainda de acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), outras duas vias estão sendo reestruturadas para melhorar a mobilidade urbana e acesso ao Parque – a Rua Gilvan Rolim, que já ganhou drenagem, e a Thiago dos Anjos, que está sendo duplicada.

Estrutura urbana – A Prefeitura já executou o primeiro projeto viário que faz parte do Parque da Cidade, com a criação de uma rotatória e alargamento das vias existentes, melhorando a mobilidade urbana na saída do Bessa, Aeroclube e acesso a Manaíra. Toda a obra do Parque da Cidade inclui projeto de paisagismo pelo Escritório Burle Marx, além de equipamentos como ciclovia, quadra de tênis, de futebol society, tênis de praia, pista de skate e patinação, viveiro, academia ao ar livre, parquinho, espaços para eventos, piqueniques, lagos, decks, mirantes elevados e diversos outros espaços de convivência.

Outra etapa será a construção de uma ponte estaiada para ligar as ruas Miriam Barreto Rabelo e Suzy Lacerda ao Retão de Manaíra.