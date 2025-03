10 álbuns para celebrar os 80 anos de Eric Clapton

Foto/Reprodução.

Eric Clapton completou 80 anos neste domingo, 30 de março de 2025. Está na estrada há mais de 60 anos e é um dos melhores guitarristas do mundo.

Na década de 1960, muitos músicos britânicos, todos brancos, se inspiraram no blues dos pretos americanos e se projetaram a partir dessa influência.

Esse músicos, quando ainda muito jovens, tiveram dois gurus na Inglaterra, igualmente brancos e um pouco mais velhos: Alex Corner e John Mayall.

Os guitarristas Eric Clapton, Jimmy Page, Jeff Beck e Mick Taylor se destacaram. Entre as bandas, os Rolling Stones estão no topo das que fizeram blues.

Comecei a ouvir Eric Clapton em 1972, quando a versão simples – e não a original, dupla – do álbum Layla era facilmente encontrada nas lojas de João Pessoa.

O cover do standard Have You Ever Loved a Woman, com as guitarras incríveis de Eric Clapton e Duane Allman, era, e assim permanece, minha faixa preferida.

Acompanho o trabalho do músico desde então, do mesmo modo que conheço toda a sua produção anterior ao Layla, com destaque para os discos do Cream.

Eric Clapton é um dos grandes nomes do rock em todos os tempos, mas é preciso reconhecer que, embora lote shows, nunca foi muito cultuado no Brasil.

Na semana passada, aqui na coluna, já contei um pouco da história de Eric Clapton. Nesta segunda-feira, 31 de março de 2025, trago meu top 10 dos seus álbuns.

BLUES BREAKERS

John Mayall com Eric Clapton, 1966

Eric Clapton atua como guitarrista da banda de John Mayall. Exibe toda a sua destreza na faixa instrumental Hideway e canta o blues Rambling on My Mind.

DISRAELI GEARS

Cream, 1967

Disraeli Gears é quase sempre apontado como o melhor álbum do Cream. De vida curta, o Cream era um power trio que Clapton formou com Jack Bruce e Ginger Baker.

BLIND FAITH

Blind Faith, 1969

O Blind Faith foi um supergrupo de vida brevíssima. Fez somente um álbum, mas este é antológico. Clapton está ao lado de Stevie Winwood e Ginger Baker.

ERIC CLAPTON

Eric Clapton, 1970

Somente em 1970, Eric Clapton gravou seu primeiro álbum solo. Trabalhou com uma grande banda comandada por Leon Russell. Destaque para After Midnight.

LAYLA AND OTHER ASSORTED LOVE SONGS

Derek and The Dominos, 1970

Em Layla, Eric Clapton virou Derek, e a banda, The Dominos. Um dos grandes álbuns do rock em todos os tempos. Clapton divide a guitarra com Duane Allman.

461 OCEAN BOULEVARD

Eric Clapton, 1974

Álbum de sucesso comercial numa fase em que Eric Clapton estava afundado nas drogas. Tem o cover, popularíssimo, de I Shot de Sheriff, hit de Bob Marley.

SLOWHAND

Eric Clapton, 1977

Outro álbum sempre lembrado de Eric Clapton. Um dos melhores dos anos 1970. Traz hits como Wonderful Tonight e Cocaine, ainda presentes em seus shows.

JUST ONE NIGHT

Eric Clapton, 1980

Um dos melhores álbuns ao vivo de Eric Clapton. Tecnicamente muito bem captado durante turnê no Japão. O repertório tem blues antológicos e muito rock.

UNPLUGGEED

Eric Clapton, 1992

Outro registro primoroso de Eric Clapton ao vivo. Tears in Heaven puxa o repertório, mas o que predomina é o blues. Sem a guitarra, Clapton brilha ao violão.

FROM THE CRADLE

Eric Clapton, 1994

Se o melhor de Clapton está no blues, From The Cradle é seu melhor álbum de blues. Declaração de amor ao gênero, reúne standards executados com perfeição.