Estação Cabo Branco realiza aulões de yoga, dança circular e diversas exposições

A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, no bairro do Altiplano, realiza aulões de yoga e danças circulares, práticas que estimulam o corpo, a mente e o espírito, sempre às sextas-feiras. A programação é quinzenal, gratuita, sempre às 16h e com revezamento das atividades. Nesta sexta-feira (10) a aula será de yoga e na próxima de dança circular.

As aulas de yoga são na área externa da Estação Cabo Branco, com a professora Tâmisa Tiveroli. A atividade é aberta a todos os níveis, mesmo para iniciantes. Essa prática milenar praticada regularmente pode proporcionar benefícios como melhorias no sistema cardíaco e respiratório, controle do estresse e ansiedade, entre outros benefícios.

Já a aula de dança circular faz parte do projeto ‘Alma Feminina’, com a professora Lilian Mara Furbetta. A prática propõe movimentos circulares com foco em consciência corporal, liberação de tensões e integração entre as participantes.

Para participar das duas atividades, é recomendado levar canga ou tapetinho e optar por roupas confortáveis e leves, que facilitem os movimentos durante as atividades físicas.

Exposições – Além de dançar ou fazer yoga, a ida a Estação Cabo Branco pode render uma visitação as exposições permanentes e as itinerantes, a começar pela estrutura do local, que foi projetado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, e que reúne espaços expositivos, mirante, anfiteatro e salas culturais.



Funcionamento



Terça a sexta-feira – 9h às 18h, e

finais de semana – 10h às 18h

Fechada às segundas

Acesso é gratuito