Saúde

Prefeito entrega novo Centro de Diagnóstico por Imagem do Complexo Hospitalar, em Mangabeira

13/01/2023 | 10:00 | 41

O atendimento em ortopedia do Complexo Hospitalar Governador Tarcísio Burity, em Mangabeira, ganhou ainda mais qualidade e eficiência. Na manhã desta sexta-feira (13), o prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra, entregaram o novo Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) do hospital, incluindo uma reforma estrutural do espaço físico e todos os equipamentos necessários para o melhor atendimento à população.

“Estamos começando a fazer a saúde que sonhamos. Temos uma equipe preparada, disposta e que quer fazer o bem. Vamos entregar o atendimento que as pessoas precisam, na hora que elas precisam, com tecnologia, espaços físicos adequados e fico muito feliz por avançar nesta caminhada”, afirmou o prefeito Cícero Lucena.

O Centro conta com tomógrafo, dois aparelhos de radiografia digital, ultrassonografia, ecocardiógrafo e aparelhos para eletrocardiograma, entre outros equipamentos.

Dentre as diversas intervenções físicas estão a substituição do piso, remoção de infiltrações e substituição de portas comuns por portas em ABS, que são projetadas para serem usadas em tráfego leve de carrinhos e pessoas e climatização. O Centro contou com investimentos superiores a R$ 5 milhões.

“Montamos toda uma estrutura para ofertar o melhor serviço de diagnóstico por imagem não apenas para quem é interno do Ortotrauma, mas também para atender a rede como um todo. Esse Centro vai suprir a demanda interna e ainda serão abertas 200 vagas mensais para pessoas que precisavam fazer esses exames e passavam por meses de espera”, explicou o secretário municipal da Saúde, Luís Ferreira.

O diretor geral do Complexo, Alexandre César, explicou que o novo CDI vai possibilitar trazer celeridade para o atendimento. “Agora somos capazes de atender o paciente em um espaço curto de tempo e ter melhor conduta cirúrgica ou clínica sem que a pessoa espere muito. A partir de agora temos um fluxo onde o paciente é atendido, faz o exame e volta para o ortopedista, que define a conduta”, explicou.

Estiveram presentes no evento o deputado estadual João Gonçalves e os vereadores Mangueira, Luis Flávio, Helena Holanda, Marcelo da Torre, Luís da Padaria e Rinaldo Maranhão, a secretária executiva da Saúde, Janine Lucena, entre outros auxiliares da gestão.