Flávio Araújo não é mais técnico do Campinense. O treinador foi demitido após a derrota para o São Paulo Crystal, na quinta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Paraibano Betino. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol, Rômulo Farias.

Por meio de nota divulgada em seu site oficial, o Campinense informou que Flávio Araújo deixou o comando técnico do time “após conversas e avaliações” e que “a diretoria já trabalha para anunciar o nome do novo técnico ainda nesta sexta-feira”.

A saída de Flávio Araújo acontece após o Campinense somar uma vitória e uma derrota em duas rodadas do estadual 2023. O time estreou com vitória por 1 a 0 sobre a Queimadense, depois perdeu para o São Paulo Crystal por 2 a 1, de virada, ambas as partidas realizadas no Amigão, em Campina Grande.

O técnico estava no Campinense desde julho do ano passado, quando chegou para tentar livrar o time do rebaixamento na Série C do Brasileirão. Naquela ocasião, comandou o time nos seis últimos jogos na competição nacional, somando uma vitória, um empate e quatro derrotas, fracassando na missão de evitar a queda para a Série D.

Apesar do insucesso na Série C de 2022, Flávio Araújo foi mantido para a temporada 2023. E, mesmo que os números não fossem bons até aí, em uma enquete realizada pelo ge, a torcida do Campinense apoiou a decisão da diretoria rubro-negra de renovar com o treinador.

Somados aos resultados da Série C de 2022 com os do Campeonato Paraibano deste ano, os números de Flávio Araújo pela Raposa são os seguintes: duas vitórias, um empate e cinco derrotas, com um aproveitamento de apenas 29,16%.

