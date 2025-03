Referência em educação ambiental, Marcos Sorrentino ministra palestra sobre urgência climática na 5ª Conferência Estadual

A 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente da Paraíba contará com uma palestra de abertura ministrada pelo professor pós-doutor, biólogo e ambientalista Marcos Sorrentino, atual diretor do Departamento de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O evento é promovido pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e acontece nesta terça (25) e quarta-feira (26), no Centro de Convenções de João Pessoa.

Referência em educação ambiental, políticas públicas e planejamento para sociedades sustentáveis, Marcos Sorrentino apresentará a palestra “Urgência Climática: limites e potencialidades da Educação Ambiental na transição para sociedades sustentáveis”. A palestra acontecerá na terça-feira (25), a partir das 10h30, logo após a abertura oficial.

A palestra é destinada para estudantes universitários, professores, ambientalistas e profissionais das áreas relacionadas ao meio ambiente. Para participar, é necessário realizar a inscrição por meio do link disponível na bio do perfil oficial da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade (@semaspbgov_). As vagas são limitadas a 600 participantes.

Conferência – A Conferência Estadual do Meio Ambiente reunirá representantes de todos os municípios paraibanos, que apresentarão as propostas eleitas durante as conferências municipais, livres e intermunicipais realizadas no segundo semestre de 2024.

Durante o encontro estadual, as propostas serão discutidas e votadas, com o objetivo de consolidar as sugestões que os representantes da Paraíba levarão à Conferência Nacional do Meio Ambiente, programada para maio, em Brasília.

Perfil do palestrante – Marcos Sorrentino é biólogo (1981) e pedagogo (1984), com mestrado em Educação (1988) pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Doutor em Educação (1995) pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), também possui pós-doutorados no Departamento de Psicologia Social da USP (1999), no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (2010) e na Universidade da Coruña, na Galícia, Espanha (2018).