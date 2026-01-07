Primeiro bebê paraibano de 2026 da rede estadual nasce no Hospital da Mulher, em João Pessoa — Governo da Paraíba

O primeiro bebê de 2026 – da rede de saúde do Governo da Paraíba – nasceu no Hospital da Mulher D. Creuza Pires, no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa. Júlia Sofia nasceu de parto normal, às 01h05 desta quinta-feira (1º), pesando 3,335 quilos.

A mãe, Jaqueline de Lima Bezerra, do Conde, disse que é o primeiro filho e a gravidez não foi planejada, mas, se sentiu muito segura com a assistência que recebeu na unidade. “O atendimento no Hospital da Mulher é maravilhoso. Profissionais excelentes, acolhedores, comprometidos e muito responsáveis. Me senti muito acolhida”, falou.

O Hospital da Mulher – inaugurado em 05 de agosto de 2025 – conta com ambulatório, banco de leite humano, centro de imagem, centro de parto normal, centro cirúrgico obstétrico, Unidades de Terapia Intensiva (adulto e neonatal) e unidades de cuidados intermediários (adulto, convencional e canguru).