III PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAÍBA 2024-2027 — Governo da Paraíba

Este III PLANSAN-PB está comprometido e conectado com as propostas da 6a Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional – VI CESAN-PB 2023, amplamente participativa que reuniu representações sociais do campo e da cidade, em suas múltiplas diversidades e organizações, além da participação do poder público nas esferas do município, do estado e do governo federal, reafirmando a agenda por Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional.

A Paraíba chegou na 6a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Brasília, dezembro de 2023), contribuindo com os olhares, saberes e práticas que expressam a diversidade das nossas comunidades e territórios, expressas nas propostas da VI CESAN- PB e nos diálogos e construções com a CAISAN-PB e o CONSEA-PB.

Assim, o que está contido neste Plano Estadual de SAN é resultado de um amplo processo de escuta pública, discernimento de gestão e decisão de governo que devem balizar as ações e políticas públicas de garantia do Direito Humano a Alimentação Adequada, especialmente às populações e grupos mais vulneráveis e em situação de extrema pobreza, durante o período de vigência do Plano, num horizonte de quatro anos.

