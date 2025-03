Missão Paraíba – Lisboa: delegação do estado consolida potencial da Paraíba em eventos de turismo em Portugal — Governo da Paraíba

A delegação da Missão Paraíba – Lisboa, liderada pelo governador João Azevêdo, marcou presença em uma série de eventos estratégicos em Portugal, entre os dias 10 e 12 de março, precedendo a BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa (12 a 16 de março), reforçando a Paraíba como um destino turístico de destaque no cenário internacional.

Além do chefe do executivo, participam da “Missão Paraíba Lisboa” a secretária do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas; o presidente da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, Rômulo Polari; o secretário de Comunicação Institucional, Nonato Bandeira; o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena; o presidente da Empresa Paraibana de Turismo, Ferdinando Lucena; o secretário executivo de Turismo, Delano Tavares; o secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga; além de outros membros do governo estadual, representantes da Fecomércio, Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil) e empresários parceiros.

A agenda começou com a participação na WTC Business Conference 2025, no dia 10 de março, onde o estado apresentou suas potencialidades a investidores e empresários de diversos países. O Polo Turístico Cabo Branco, que já conta com a construção de oito resorts, foi um dos destaques da apresentação. A delegação, composta por secretários, empresários e parceiros, como Sebrae Paraíba, Fecomércio e Sinduscon JP, destacou as vantagens competitivas da Paraíba, como localização estratégica, incentivos fiscais e um setor econômico em expansão.

O governador comentou sobre as inúmeras agendas destes dias. “As reuniões que já tivemos, e as que ainda vamos ter, são fundamentais para o sucesso de todo o trabalho que está a ser feito na promoção do Polo Turístico Cabo Branco e de todo estado. Queremos trazer mais turistas e eventos internacionais para a nossa terra, e acredito que foram dados passos muito importantes nesse sentido”, salientou João Azevêdo.

No dia 11 de março, terça-feira, a secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, participou do Fórum de Turismo Conexão Europa, promovido pela Record Europa. No painel “Sustentabilidade e Ecoturismo: O Brasil como líder mundial em turismo sustentável”, Rosália reforçou o compromisso da Paraíba com o turismo sustentável e a divulgação das belezas do estado no exterior. O governador João Azevêdo também apresentou a palestra “Destino Paraíba”, destacando as riquezas naturais, culturais e as oportunidades de investimento no estado.

“A Paraíba tem um potencial imenso para o turismo sustentável, com suas belezas naturais preservadas, cultura rica e uma gastronomia única. Estamos trabalhando para divulgar essas riquezas não só na Europa, mas em todo o mundo”, afirmou a secretária Rosália durante o evento.

A agenda culminou com a abertura da BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa), no dia 12 de março, uma das maiores feiras de turismo da Europa. O estande da Paraíba foi um dos mais procurados, com apresentações culturais, como um trio de forró, e exposições do artesanato local, incluindo obras das rendeiras e povos originários. O governador, acompanhado de Rosália Lucas, Delano Tavares (secretário executivo de Turismo) e Ferdinando Lucena (presidente da PBTur), recebeu visitantes ilustres, como o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e avançou em reuniões estratégicas com quatro grandes operadoras de turismo europeias, visando ampliar a visitação de turistas ao estado.

Ferdinando Lucena afirma que o trabalho de divulgação é amplo para atrair todos os públicos. “Nosso objetivo é atrair turistas de toda europa e reforçar a presença da Paraíba como um destino turístico completo, com roteiros que atendem desde quem busca descanso nas praias do nosso litoral até quem deseja imersão turística no interior, para conhecer nossos destinos de aventura, de cultura, de gastronomia, entre tantos outros.”

Delano Tavares destaca o sucesso da Paraíba nos eventos. “Sabemos que estamos no caminho certo, pois somos muito procurados nos eventos, conferências e nesse primeiro dia de BTL. Nosso papel agora é consolidar o Destino Paraíba e atrair cada vez mais os turistas internacionais.”

A Missão Paraíba-Lisboa conta com o apoio de parceiros como Fecomércio, Sebrae PB, CNC e Sinduscon JP, além da participação de empresários e autoridades locais. A iniciativa reforça a imagem da Paraíba como um destino turístico promissor, conectando o estado a oportunidades internacionais e fortalecendo setores estratégicos como turismo, construção civil e tecnologia.