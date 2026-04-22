Paraíba participa do IV Encontro de Gestores Estaduais da Educação Profissional e Tecnológica, em Brasília — Governo da Paraíba

A Paraíba está presente no IV Encontro de Gestores Estaduais da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), realizado entre os dias 7 e 9 de outubro, em Brasília (DF). O evento, promovido pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), reúne representantes das secretarias estaduais de Educação de todo o país para discutir os rumos e as estratégias de implementação da Política Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (PNEPT), instituída pelo Decreto nº 12.603/2025.

O encontro tem como objetivo promover a apresentação da política nacional da EPT e discutir os impactos das transformações do mundo do trabalho, além de abordar temas estruturantes da gestão de cursos técnicos, estratégias de fomento à oferta de vagas e experiências inspiradoras desenvolvidas nos estados. A programação também contempla debates sobre o Programa Juros por Educação, que orienta as secretarias estaduais na elaboração dos planos de aplicação de recursos voltados ao fortalecimento da EPT.

Com palestras, painéis e mesas temáticas conduzidas por especialistas e gestores de instituições parceiras, o encontro traz uma agenda voltada para a integração entre educação, inovação e desenvolvimento industrial, com a presença de representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

Foram abordados temas como: A Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica; A Política Industrial Brasileira e Tendências do Mundo do Trabalho para a EPT no Brasil e as Experiências Inspiradoras da Gestão da EPT dos Estados.

O representante da Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-PB), o gestor Túlio Antunes, gerente executivo das escolas Cidadãs Integrais Técnicas, participou de todas as edições do Encontro de Gestores e apresentou programas desenvolvidos na Paraíba que enfocam a Educação Profissional e Tecnológica.

“Ano passado, trouxemos as práticas Primeira Chance e o Programa de Dinheiro Direto na Escola. E neste ano, encaminhamos outra proposta para tentarmos novamente fazer a apresentação de uma prática exitosa no nosso estado e dessa vez será o Hotel Escola Buxaxa. É o primeiro Hotel Escola de ponto de vista de Rede Pública Estadual. Existem outros que são do Senac, mas pública estadual seria o primeiro no Nordeste. Se tivermos a oportunidade vamos falar também da parceria com o Senac”, detalhou Antunes.

Ainda de acordo com o gerente executivo, a participação no evento é estratégica para o fortalecimento das políticas públicas estaduais.

“A Paraíba tem avançado na consolidação de uma rede de escolas técnicas cada vez mais conectada com as demandas do mundo do trabalho e com as políticas nacionais da EPT. Participar desse encontro é uma oportunidade de trocar experiências e alinhar estratégias que garantam uma formação profissional mais inovadora, inclusiva e de qualidade para nossos estudantes”, destacou.

Eventos simultâneos: Integrado ao Encontro, ocorre simultaneamente a 5ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, com o tema “Juventudes que inovam, Brasil que avança”, onde estudantes de sete escolas técnicas da rede pública estadual da Paraíba participam apresentando projetos na Mostra Científica, ao lado de instituições das redes federal e estaduais de todo o país.