Agenda de Jogos do NBB e Onde Assistir 08 a 14/03

Agenda de Jogos do NBB e Onde Assistir

Confira os próximos jogos do NBB 2025 com datas, horários e transmissões ao vivo:

08 a 15 de março de 2025

08/03 (sábado) – 17h10 | Vasco x São José | TV Cultura, NBB Basquetpass, Facebook Live

| | 11/03 (terça-feira) – 20h00 | Fortaleza x Bauru | ESPN, NBB Basquetpass

| | 12/03 (quarta-feira) – 20h00 | Pinheiros x Mogi | YouTube NBB, Basquetpass

| | 13/03 (quinta-feira) – 20h00 | Caxias x São José | YouTube NBB, Basquetpass

| | 13/03 (quinta-feira) – 20h00 | Vasco x Botafogo | SporTV, NBB Basquetpass

| | 14/03 (sexta-feira) – 19h30 | Pato x Brasília | YouTube NBB, Basquetpass

| | 14/03 (sexta-feira) – 19h30 | União Corinthians x Bauru | Rede ITA, NBB Basquetpass

| | 15/03 (sábado) – 17h00 | Caxias x Campo Mourão | A definir

| | 15/03 (sábado) – 17h10 | Corinthians x Mogi | YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass

| | 15/03 (sábado) – 19h00 | União Corinthians x São José | YouTube, NBB Basquetpass

17 a 19 de março de 2025

17/03 (segunda-feira) – 11h00 | Brasília x Botafogo | YouTube, NBB Basquetpass

| | 17/03 (segunda-feira) – 19h30 | União Corinthians x Campo Mourão | A definir

| | 17/03 (segunda-feira) – 19h30 | Pinheiros x São José | YouTube, UOL, NBB Basquetpass

| | 18/03 (terça-feira) – 20h00 | Franca x Bauru | ESPN, NBB Basquetpass

| | 19/03 (quarta-feira) – 19h00 | Minas x Flamengo | SporTV, NBB Basquetpass, FlaTV+

Acompanhe os duelos e fique por dentro das novidades do NBB!

Fique ligado para mais detalhes e atualizações sobre o NBB!

Marquinhos e Eddy confirmados no Torneio de 3 Pontos do Jogo das Estrelas do NBB

O Jogo das Estrelas do NBB 2025 promete muita emoção com a participação de dois grandes nomes no Torneio de 3 Pontos: Marquinhos e Eddy. Marquinhos, um dos maiores jogadores da história do basquete brasileiro, fará sua nona e última aparição no evento, tornando a competição ainda mais especial.

Já Eddy, conhecido por sua precisão nos arremessos de longa distância, busca mostrar sua habilidade contra os melhores do torneio. O evento reunirá estrelas do basquete nacional em um espetáculo imperdível.

Corinthians sofre terceira derrota seguida no NBB ao perder para o São José

Na noite desta sexta-feira (7), o Corinthians foi superado pelo São José por 77 a 72 no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, pela 28ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). Com o resultado, o Timão acumula sua terceira derrota consecutiva na competição e segue na 12ª posição, com 13 vitórias e 15 derrotas.

O jogo começou equilibrado, mas o São José aproveitou melhor os arremessos de três pontos, abrindo vantagem no primeiro tempo. O Corinthians tentou reagir no terceiro quarto, reduzindo a diferença, mas a equipe do interior soube administrar o placar e garantiu a vitória nos momentos finais.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Mogi das Cruzes, no dia 15 de março, novamente no Parque São Jorge.

Resumo dos Últimos Jogos do NBB e Próximas Partidas

O NBB segue com partidas emocionantes, e nas últimas rodadas tivemos confrontos intensos. No dia 26/02, o Brasília venceu o Pinheiros por 72×70. No dia 27/02, o União Corinthians derrotou o Flamengo (82×77), enquanto o Franca superou o Corinthians (98×89). No dia 28/02, o Flamengo bateu o Pato (91×81), e o Vasco dominou o Mogi com um expressivo 104×82.

Já no início de março, o Botafogo venceu o São José (71×68), o Flamengo superou o União Corinthians (82×77) e o Franca ganhou do Pinheiros (91×82). No dia 04/03, o Fortaleza derrotou o São Paulo por 79×75.

Destaques e Próximos Jogos

Os próximos dias prometem mais emoções. Hoje (07/03), o Corinthians enfrenta o São José às 20h00, com transmissão no BasquetPass e Facebook Live. No sábado (08/03), o Vasco encara o São Paulo às 17h10 (TV Cultura), e pela BCLA, o Instituto recebe o Minas às 19h40.

Acompanhe todas as partidas e atualizações do NBB nos canais oficiais e plataformas de transmissão!

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre R10 Score Vasco da Gama x São Paulo hoje, HOJE (07) as 17h10 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

R10 Score Vasco da Gama x São Paulo – NBB 2025: Pré-jogo, estatísticas e onde assistir ao vivo

R10 Score Vasco da Gama e São Paulo se enfrentam neste sábado (08/03), às 17h10 (horário de Brasília), em mais um confronto eletrizante pelo Novo Basquete Brasil (NBB) 2025. A partida acontece com mando do Vasco e promete fortes emoções, já que ambas as equipes buscam recuperação na competição.

Retrospecto das equipes

R10 Score Vasco da Gama

O Vasco vem alternando bons e maus momentos na temporada. Em seus últimos cinco jogos pelo NBB, a equipe venceu duas partidas (contra Mogi e Pato) e perdeu três (União Corinthians, Caxias do Sul e Flamengo). Na última vez que enfrentou o São Paulo, conseguiu uma vitória apertada por 87 a 84 fora de casa.

Últimos jogos do Vasco no NBB:

✅ R10 Score Vasco da Gama 104 x 82 Mogi

✅ R10 Score Vasco da Gama 98 x 86 Pato

❌ União Corinthians 84 x 71 R10 Score Vasco da Gama

❌ Caxias do Sul 88 x 82 R10 Score Vasco da Gama

❌ Flamengo 92 x 73 R10 Score Vasco da Gama

São Paulo

O Tricolor Paulista vem de um momento complicado, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. A equipe venceu a Unifacisa por um placar apertado (68 a 66), mas perdeu para adversários como Fortaleza B.C., Pinheiros, Corinthians e Minas. Agora, busca reencontrar o caminho das vitórias contra o Vasco.

Últimos jogos do São Paulo no NBB:

❌ São Paulo 75 x 79 Fortaleza B.C.

✅ São Paulo 68 x 66 Unifacisa

❌ Pinheiros 80 x 71 São Paulo

❌ São Paulo 66 x 90 Corinthians

❌ Minas 82 x 66 São Paulo

Confrontos diretos

Nos últimos três encontros entre as equipes, o Vasco venceu dois jogos, enquanto o São Paulo levou a melhor em um confronto:

06/12/2024 – São Paulo 84 x 87 Vasco ✅

✅ 30/03/2024 – Vasco 70 x 80 São Paulo ❌

❌ 09/12/2023 – São Paulo 70 x 75 Vasco ✅

O retrospecto recente favorece o Vasco, mas o equilíbrio sempre marca esse confronto no NBB.

Odds das casas de apostas

As principais casas de apostas apontam o São Paulo como favorito, mesmo jogando fora de casa. Confira as cotações:

Betano : Vasco 3.15 | São Paulo 1.34

: Vasco | São Paulo BetEsporte : Vasco 2.70 | São Paulo 1.34

: Vasco | São Paulo Estrelabet: Vasco 2.90 | São Paulo 1.36

Onde assistir Vasco x São Paulo ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo através das seguintes plataformas:

📺 ESPN

💻 Star+ (streaming)

📲 NBB Live (YouTube oficial da liga)

Palpite e expectativa para o jogo

Apesar do favoritismo das casas de apostas, o Vasco tem mostrado equilíbrio nos confrontos diretos contra o São Paulo. Jogando em casa, pode surpreender se repetir a atuação da última vitória. Já o Tricolor precisa de um resultado positivo para não se distanciar dos primeiros colocados do NBB.

🔮 Palpite: Vasco 79 x 85 São Paulo

Fique ligado para acompanhar todos os lances deste grande duelo do Novo Basquete Brasil 2025!