Sanfoneiro Joab Dantas faz esquenta para o São João no Sabadinho Bom

A programação do Sabadinho Bom deste final de semana será no ritmo do forró com o sanfoneiro Joab Dantas. O artista promete fazer um esquenta para o São João com muito arrasta-pé no Centro Histórico da cidade. Realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), o evento acontece na Praça Rio Branco, a partir das 12h30 e é gratuito.

“É sempre uma alegria renovada anunciar a realização de mais um Sabadinho Bom na Praça Rio Branco, um ambiente que se consolidou como um espaço para a boa música paraibana, uma diversão para o morador de João Pessoa e o turista que nos visita. Ali nós temos consolidado uma experiência cultural, mas, sobretudo, social também porque lá acontece um encontro de gerações, o desenvolvimento de uma microeconomia para o Centro Histórico e a possibilidade de mantermos sempre viva a ocupação daquele território”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Para o músico Joab Dantas, a realização do Sabadinho Bom é de extrema importância para os artistas locais. “É uma ótima iniciativa e que se faz necessário para o bem-estar cultural da cidade e dos seus artistas que lá se apresentam”, pontua.

Já no clima do São João, o forró vai dar o tom da apresentação. “A base de tudo vem com bastante forró autêntico, mas não deixando de passar também um pouco pelo chorinho que é a proposta do evento em si. Vamos tocar canções de Dominguinhos, Anastácio, Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Antônio Barros e Cecéu e tantos outros”, lembra o instrumentista.

Acompanham Joab Dantas no palco estarão os músicos Robson Silva na zabumba, Flávio Barbosa na percuteria e Maurício Narciso no bass. “Teremos um sábado de muito festejo, de muita alegria, de muita música boa e de ansiedade em saber que está chegando a melhor época do ano, que são as festividades juninas”, completa.

O artista – Paraibano de Picuí, músico, compositor e luthier, José Joabe Dantas Silva – Joab Dantas – iniciou a carreira musical de forma profissional aos 17 anos acompanhando vários artistas e bandas locais. Defensor da cultura popular, decidiu fazer carreira solo há cerca de seis anos e já gravou seu primeiro álbum, com 14 faixas, sendo 4 de sua autoria.

Joab se apresentou em vários eventos de grande importância para o forró, como o Festival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit), no Espírito Santo; Forró na Feira, São João de João Pessoa e de Campina Grande; Remelexo Brasil e o Canto da Ema, ambos em São Paulo.

Durante um bom período esteve ao lado de artistas como Antenor Cazuza, Mestre Marrom, Chico Ribeiro e Os Cabras de Mateus, Júnior Limeira, Alexandre Pé de Serra, Werlayne Lopes e Eliane – A rainha do forró.

Samba na Praça – O projeto Samba na Praça, que também acontece na Praça Rio Branco, começa logo depois do Sabadinho Bom e sempre leva muito samba para o público. O repertório envolve grandes sucessos de nomes como Zeca Pagodinho, Alcione, Fundo de Quintal, Martinho da Vila, Revelação, Exaltasamba, Almir Guineto, Beth Carvalho, Ferrugem e Leci Brandão.

Os músicos são Josinaldo Nascimento na voz, Figueiredo no cavaco, Naldão no surdo, Jefferson no violão, Erisvaldo no pandeiro, Mário e Renan no tantan, Chida no vocal e Luan, Naldo e Jorge no reco-reco.