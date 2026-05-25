Sala sensorial do Projeto Agro que Acolhe é destaque na 56ª Expapi — Governo da Paraíba

A 56ª Exposição Paraibana de Animais e Produtos Industrializados (Expapi), que ocorre até este domingo, dia 24, no Parque de Exposições Carlos Pessoa Filho, em Campina Grande, tem como uma de suas novidades a sala sensorial do projeto Agro que Acolhe. O espaço foi pensado para receber crianças portadoras de Transtornos do Espectro Autista (TEA), entre outros. O projeto foi idealizado pelo Instituto Social Salão do Queijo (Isaque) e é realizado em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB).

A sala sensorial funciona das 16h às 22h e tem o apoio do Curso de Psicologia da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Ela está localizada logo na entrada da 56ª Expapi, na área onde está instalado o Festival do Queijo, do Mel e do Ovo Caipira.

O secretário da Sedap-PB, Júnior Nóbrega, destacou o caráter inclusivo da sala sensorial. “Ter um espaço de acolhida como a sala sensorial demonstra a preocupação com as pessoas, em acolher a todos. O agro precisa ter esse cuidado com as crianças atípicas e, também, com os pais dessas crianças”, ressaltou. Ele acrescentou: “A sala sensorial é um ambiente preparado para essa acolhida Que essas crianças possam encontrar aqui um ambiente adequado, estruturado, com profissionais capacitados, para fazer esse acolhimento”.

A idealizadora do projeto “Agro que Acolhe”, Luciana Nóbrega, que também integra o Instituto Isaque, explicou que o projeto surgiu após ela observar em outra exposição essa lacuna para acolher crianças atípicas. “Falar dessa sala sensorial é muito fácil. Essa sala foi pensada como acolhimento e não só acolhimento da criança, mas dos pais também. Eu acredito que ao acolher a criança você está, automaticamente, acolhendo os pais”, comentou.

Luciana Nóbrega explicou que a sala sensorial tem a parceria com o curso de Psicologia da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). “Aqui em Campina Grande, a sala tem alunos de Psicologia da UFCG. Ela vai ser uma sala itinerante. Em outros lugares, a gente vai fazer parceria com outras universidades”.

A sala sensorial é monitorada pelo psiquiatra infantil Pedro Hugo Vieira, que ajudou na implementação de todo o projeto. “É uma coisa inovadora. É a primeira sala sensorial montada em exposições. Foi tudo muito programado, tudo minuciosamente estudado, os brinquedos são sensoriais, o chão é todo de tatame para que as crianças não se machuquem e fiquem bem à vontade e os nossos profissionais, que vêm das universidades, têm o maior amor, o maior cuidado com essas crianças”, complementou Luciana Nóbrega.

O projeto “Agro que Acolhe” emocionou mães de crianças portadoras de TEA. Edilma dos Santos disse que teve uma ótima surpresa ao chegar à Expapi com a filha Emily, 5 anos. “Foi uma surpresa encontrar a sala sensorial. No ano passado não tinha e foi um destaque quando eu cheguei agora porque é muito importante esse momento para as crianças conhecerem um ambiente acolhedor. É muito difícil chegar nos locais e encontrar uma sala com acesso completo de profissionais, todos competentes, como encontrei aqui na Expapi. Eu amei e ela também amou!”

Outra mãe, Érica de Farias Henrique, que tem duas filhas, uma de 9 anos atípica e outra com 5 anos, também destacou o caráter inclusivo do projeto. “Eu achei a sala sensorial muito interessante. Para quem tem criança atípica, que tem algum transtorno, a exposição é um ambiente que, às vezes, é muito barulhento, onde eles não se sentem bem. Aí, ter um espaço, onde eles possam aproveitar, reservado para eles, é muito importante”, comentou.

Salão do Queijo – Além do Projeto “Agro que Acolhe”, através da sala sensorial, o Instituto Social Salão do Queijo (Isaque) está presente na Expapi com expositores inscritos no Festival do Queijo, do Mel e do Ovo Caipira. Também estão sendo realizadas palestras de capacitação, debate sobre a importância da certificação dos produtos e o Concurso de Produtos Lácteos Artesanais. Nessa quinta-feira, dia 21, por exemplo, ocorreu uma reunião técnica com o tema “Maturação do Queijo: Entraves e Possibilidade”, que reuniu vários produtores de queijo.

Nesta sexta-feira, dia 22, às 18h, o Festival promove a produção do queijo de manteiga ao vivo, onde o público poderá acompanhar o processo de produção do produto, em uma aula prática de como é feito o queijo. A cadeia produtiva do mel também é tema de palestra durante a 56ª Expapi.

O gerente-executivo de Produção Agropecuária da Sedap-PB, José Octávio Targino, enfatizou a importância da organização do setor. “O Salão do Queijo nasceu da necessidade de existir um espaço que acolhesse os queijeiros, os produtores do lácteo. A Paraíba é uma referência, é o maior produtor de leite de cabra do Brasil, tem queijos de cabra vencedores de diversos concursos nacionais e mundiais e isso foi criando a necessidade de ter a organização”, lembrou.

José Octávio Targino apontou que “do Salão do Queijo, que era só um título, surgiu o Instituto Social Salão do Queijo, o Isaque, porque esse espaço precisou ser institucionalizado. E o Isaque é um instituto que se expandiu e não é só mais queijo, ou produto lácteo, ele é da agropecuária paraibana como um todo. Ele vem organizando o setor, trabalhando com a certificação, a capacitação”.

Sobre a importância das exposições para o setor lácteo, José Octávio Targino frisou que “é onde o produtor de queijo vai apresentar à sociedade a produção da Paraíba. São produtores geralmente que têm uma produção pequena, localizada, que você não vai encontrar o produto com muita facilidade”. Ele avaliou que existem cerca de 20 produtores de queijo de cabra no estado, concentrados mais na região do Cariri, enquanto os de leite de vaca superam os 700.

As atividades relacionadas aos produtos lácteos desta quinta-feira na 56ª Expapi foram acompanhadas pela professora Mônica Correia Gonçalves, do Departamento de Engenharia de Produção da UFCG no campus de Campina Grande, que trabalha e pesquisa desde 2014 a produção agropecuária paraibana, principalmente com relação aos produtores da área de leite e derivados. Ela salientou a importância de iniciativas para desenvolvimento do setor como a participação dos produtores em exposições e os concursos de queijo. “Eu comecei a incentivar esses produtores a participarem dos concursos. Eles não confiavam neles mesmos, eles não sabiam do potencial, não sabiam da qualidade dos produtos deles”, disse. Ela lembrou que, a partir de 2024, houve uma percepção maior por parte dos produtores, foi quando os concursos de queijos nas exposições começaram a ser organizados.

Com o surgimento do Salão do Queijo e a criação do Isaque, Mônica Correia avaliou que essas iniciativas “têm sido um diferencial muito grande para o setor” e citou que as exposições do agro entram na cadeia produtiva do queijo com o papel de “incentivar, divulgar, fazer com que esses produtores, muitas vezes pequenos no tamanho da produção, mas gigantes na qualidade do que produzem, façam com que o público conheça a qualidade dos seus produtos”.

A 56ª Expapi é uma realização do Governo do Estado através da Sedap-PB em parceria com a Associação Paraibana de Criadores de Caprinos, Ovinos e Bovinos (Appaco+Bov), Federação da Agricultura da Paraíba (Faepa-PB), Sistema Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba (Senar-PB), Associação Rural da Paraíba, Sebrae Paraíba, Núcleo de Criadores de Sindi da Paraíba e Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).