Festa da Cabra Rainha terá assinaturas de contratos do Empreender-PB e Encontro das Mulheres do Agro neste sábado — Governo da Paraíba

A programação da 8ª Festa da Cabra Rainha, que acontece no município de Santo André, no Cariri paraibano, terá neste sábado (26) a assinatura de cerca de 50 contratos de financiamento por meio do Programa Empreender Paraíba com empreendedores dos municípios de Santo André, Parari, Coxixola e Sumé, que vão abrir ou ampliar um negócio. A solenidade às 16h contará com a presença do vice-governador Lucas Ribeiro. O evento também terá a realização do Encontro das Mulheres do Agro, promovido pela Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB).

A abertura oficial da 8ª Festa da Cabra Rainha ocorreu nesta sexta-feira (25), com a presença de autoridades e da população em geral. O secretário de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, Joaquim Hugo, representou o governador João Azevêdo na solenidade. Na ocasião, ele reforçou o compromisso do Governo do Estado em apoiar os produtores rurais com ações como a certificação da produção.

“O Governo do Estado, por meio da Sedap, o governador João Azevêdo está sempre atento às condições que possam melhorar a vida do homem do campo”, ressaltou Joaquim Hugo. Ele acrescentou: “Por exemplo, nós estamos preparando um grande programa de certificação no nosso estado da Paraíba. A criação da Lei do Susaf (Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte da Paraíba) vai permitir que o selo da indústria certificada pelo SIM (Selo de Inspeção do Município) do município de Santo André, por exemplo, automaticamente, tenha acesso já ao SIE (Selo de Inspeção do Estado)”. Ele lembra que isso vai facilitar a comercialização da produção em toda a Paraíba.

Joaquim Hugo lembrou que a elaboração do programa de certificação conta com a participação do Sebrae-PB e que instituições como a Federação da Agricultura da Paraíba (Faepa-PB) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba (Senar-PB) serão convidadas a colaborar com a iniciativa. “Vamos convidar todos que fazem parte desse setor importante que gera renda, emprego e, principalmente, fixa o homem no campo e evita o êxodo rural”, complementou.

O prefeito de Santo André, Edglei Amorim, ressaltou que a Festa da Cabra Rainha, ao chegar à oitava edição, demonstra que está consolidada. “É claro que a gente faz esse evento porque conta com parceiros importantes, a exemplo do Governo do Estado, através da Sedap-PB, principalmente, que tem sido extremamente importante para que a gente consiga manter viva essa tradição e, a cada ano, buscar melhorar, corrigir o que precisa ser corrigido, trazer inovação”, afirmou.

Para o produtor rural de Santo André, Marcelino Cavalcante, a realização de eventos como a 8ª Festa da Cabra Rainha é uma oportunidade para apresentar sua criação, fazer negócios e trocar informações e conhecimento com outros criadores. “É uma vitrine para a gente. É um ambiente de negócios, conseguimos fazer vendas e também manter contatos que vão gerar novos negócios quando o evento terminar”, ressaltou. Ele lembrou que começou a criar ovinos e caprinos em 2007 e ao longo do tempo viu as condições do setor melhorarem.

O também produtor rural Wanderley Rodrigues é da mesma opinião. “Os eventos ajudam muito porque é onde podemos mostrar a nossa criação para mais pessoas e, assim, conseguimos fazer mais negócios. Também tem a troca de experiência, o aprendizado”, comentou.

O presidente da Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco), Júnior Nóbrega, comemorou o sucesso do circuito de eventos da ovinocaprinocultura paraibana. “Nós vemos com muita alegria os eventos se consolidando a cada ano. A Festa da Cabra Rainha já está na oitava edição e outros eventos vão surgindo também. É importante para o produtor rural expor sua criação, seus produtos, gerar negócios, emprego, renda, além de divulgar a cultura regional”, apontou.

O secretário de Agricultura de Santo André, Alex Barbosa, frisou que a 8ª Festa da Cabra Rainha conta com cerca de 40 expositores, incluindo de estados vizinhos como Pernambuco. Ele explicou que o evento conta com 120 baias para animais, metade ocupada por produtores do próprio município.

Além disso, Alex Barbosa lembrou que a programação da 8ª Festa da Cabra Rainha conta com concurso leiteiro e de animais, feira de artesanato, palestras sobre gestão financeira e shows musicais com atrações.

A 8ª Festa da Cabra Rainha prossegue até este domingo (26). O evento é realizado pela Prefeitura Municipal com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB) e do Programa Empreender Paraíba (Empreender-PB), e faz parte do Circuito Estadual do Paraíba Agronegócio 2025.

Realizada pela Prefeitura de Santo André e organizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e da Associação de Caprinos e Ovinos (Acricosa), a 8ª Festa da Cabra Rainha tem o apoio do Governo do Estado, da Federação da Agricultura da Paraíba (Faepa-PB), do Sistema Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba (Senar-PB), do Sebrae-PB, da Apacco, da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado da Paraíba (Fecomércio-PB), entre outros.