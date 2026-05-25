Restituição do Imposto de Renda 2026 na Paraíba: mais de 110 mil estão no primeiro lote – Agência Brasil.

Cerca de 110.585 paraibanos estão no primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026, que vai poder ser consultado a partir desta sexta-feira (22) pelos contribuintes. As informações são da Receita Federal. As declarações podem ser feitas até o dia 29 de maio.

Conforme a Receita Federal, cerca de 96.711 paraibanos ainda devem ser restituidos nos próximos três lotes da restituição. Ao todo, são 323.395 paraibanos que já declararam o imposto até a última atualização desta reportagem.

O valor total das restituições aos paraibanos no primeiro lote é de R$ 224.807.650,99. Os próximos lotes de restituição serão pagos nas seguintes datas:

30 de junho;

31 de julho;

28 de agosto.

Diferentemente de anos anteriores, as restituições de 2026 serão pagas em quatro lotes. Segundo a Receita Federal, cerca de 80% dos pagamentos devem ser feitos nos dois primeiros lotes, ou seja, até o fim de junho.

A Receita prioriza a data de entrega da declaração, mas também segue uma fila de prioridades para alguns grupos, que recebem a restituição antes dos demais, mesmo que tenham enviado o documento nos últimos dias do prazo.

Quem envia a declaração mais cedo recebe a restituição primeiro. Por outro lado, se houver erros ou omissões, o contribuinte perde a posição na fila e vai para o fim do calendário de restituições.

Dos cerca de 96.711 paraibanos, a Receita Federal espera que sejam restituidos, até o final do calendário da restituição, 64,1% desse total. Os números podem sofrer alterações conforme mais pessoas do estado realizem a declaração até a sexta-feira (29).

Quem é obrigado a declarar?

São obrigadas a fazer a declaração do IR 2026: